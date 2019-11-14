В проблеме безналичных переводов виновата финансовая неграмотность населения РК

Алматы. 14 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В обострившейся проблеме безналичных денежных переводов в первую очередь виновата финансовая неграмотность населения, считает основатель и генеральный директор Республиканского Центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев.

«К сожалению, у нас люди перестали читать до конца новости, изучать материалы, понимать, о чем там пишется. Считаю, что все это происходит из-за финансовой неграмотности населения. Изначально, когда неделю назад прозвучало первое высказывание по вопросу денежных переводов, в нем не было и слова о том, что их будут облагать какими-то дополнительными налогами», — прокомментировал Казанцев для КазТАГ комментарии вице-министра финансов Берика Шолпанкулова, критику депутата Азата Перуашева и последовавшие затем пояснения первого вице-премьера – министра финансов Алихана Смаилова по вопросу безналичных денежных переводов.

По мнению эксперта, «СМИ красивыми заголовками все перевернули с ног на голову».

«На самом деле нет ничего катастрофичного в том, что сейчас предлагает министерство нацэкономики и минфин. Между тем юристы справедливо отмечают, что все эти домыслы – не больше, чем домыслы. На самом деле было сказано только то, что будут выявлять предпринимателей, которые используют Kaspi Gold, не пробивают чеки и не платят, следовательно, налоги. Речь идет только об этой категории людей. Физических лиц, типа школьных комитетов, которые собирают деньги на какие-то мероприятия в школах, это вообще не касается», — категоричен собеседник агентства.

В принципе, дополнил спикер, денежные переводы между пластиковыми картами запрещены законом, но так как такого рода платежи удобны, налоговая служба закрывает на это глаза.

«Да, это не заменяет POS-терминалы. Если вам перевели с карты на карту, то в этом случае вы можете пробить фискальный чек как будто с вами рассчитались наличными. И никаких претензий у налоговой службы не будет. Даже в случае проверки все будет отчетливо видно: вот чек, вот поступление и по времени все сходится», — отметил Казанцев.

На самом деле вопрос о том, что бизнес пользуется картой Kaspi Gold, заметил эксперт, поднимали не раз, и поднимали для того, чтобы государство побыстрее разрешило совершать переводы с карт физических лиц на карты юридических лиц.

«Ведь сейчас существует тот же Kaspi Business, а у «Халыка», «Банка ЦентрКредит» есть соответствующие бизнес-карты. Они удобны, но на сегодняшний момент такой перевод осуществить технически невозможно. Банки, со своей стороны, готовы открыть доступ, но, по сути, это запрещает делать регулятор (Нацбанк РК). Если бы такую возможность давным-давно открыли, то физическое лицо могло бы перевести деньги на карту юридического лица, и эти деньги поступили бы на счет ИП-шника, того же предпринимателя. Тогда бы отпала необходимость пробивать чек и деньги проходили бы официально», — пояснил собеседник агентства.

По мнению спикера, во всей этой ситуации виновато министерство нацэкономики.

«Почему? Потому что любовь к картам и денежным переводам появилась в Казахстане не сейчас. Уже прошло три года, как эти услуги стали доступными для людей. Просто на последние два года как раз пришелся пик этих переводов. Если бы проблему решили раньше, сейчас не было бы никаких страстей и домыслов», — заключил Казанцев.

Напомним, ранее вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что часть электронных денежных переводов, которые с помощью банков совершают казахстанцы, должна облагаться налогом, так как приносит доход.

Позже депутат мажилиса парламента Азат Перуашев потребовал отменить введение налогообложения на операции по платежным картам, а 14 ноября первый заместитель премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов пояснил, что возглавляемое им ведомство не планирует взимать дополнительные платежи или налоги от безналичных переводов.

«В связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкости и удобства использования такие системы мгновенных переводов, как Kaspi, получают все большую популярность у населения и бизнеса. Министерство финансов РК понимает, что рост безналичных платежей способствует снижению теневой экономики. Хочу отметить, что минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов, тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц», — говорится в комментарии Смаилова относительно безналичных переводов населения, распространенном пресс-службой минфина в четверг.