Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Водительские права и техпаспорта нового образца начнут выдавать в Казахстане с 2020 года, сообщает пресс-служба МВД.

«Водительские удостоверения нового образца начнут выдавать с 2020 года. Министерством внутренних дел вводятся новые образцы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Соответствующий приказ министром внутренних дел подписан 2 ноября 2019 года и зарегистрирован в министерстве юстиции 4 ноября 2019 года», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как уточнили полицейские, электронный чип на указанных документах переносится на обратную сторону, при этом объем памяти чипа будет увеличен.

«Указанные меры необходимы для унификации водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с документами, удостоверяющими личность, и позволят перейти на единый производственный стандарт изготовления документов. Кроме того, для исключения подделок на указанных документах появится дополнительная защита в виде штрих-кода, а также изменится цвет свидетельства о регистрации транспортного средства», — уточнили в МВД.

Отмечается, что ранее выданные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства не нужно будет менять – они действительны в течение всего срока своей службы (водительское удостоверение в течение 10 лет с даты его выдачи, свидетельство о регистрации ТС – до его последующей замены).

«Размеры государственных пошлин за выдачу указанных документов не изменятся и, по-прежнему, будут составлять 1,25 МРП», — добавили в министерстве.

1 МРП = Т2525.