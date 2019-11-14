Численность населения Казахстана на 1 октября составила 18,57 млн человек

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Численность населения Казахстана на 1 октября 2019 года составила 18,57 млн человек, следует из сообщения статкомитета министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Численность населения страны на 1 октября 2019 года составила 18 570,3 тыс. человек, в том числе городского – 10 837,8 тыс. (58,4%), сельского – 7732,5 тыс. (41,6%) человек. По сравнению с 1 октябрем 2018 года численность населения увеличилась на 236 тыс. человек, или 1,3%», — говорится в документе.

Как уточняется, за рассматриваемый период сальдо миграции населения – отрицательное (-26,2 тыс. человек): прибыло в Казахстан 833 944, убыло – 860 144 человек.