Зачем в Казахстан приезжал враг Путина Сергей Гуриев

Что нельзя простить убежавшему на Запад российскому экономисту

Большинству казахстанцев это имя еще недавно ни о чем не говорило. Оно, это, я бы даже сказала, абсолютное большинство, мало понимает в экономике, и, конечно, нельзя от него требовать не то что академических, но даже и элементарных знаний по этой части. И тем более, речь идет не об отечественном ученом, которого запросто можно встретить в ближайшем овощном ларьке, а о диссидентствующем российском экономисте.

Он, конечно, не диссидент в классическом понимании этого слова, но раз уж выбрал между «спокойно есть» и «спокойно спать» второе, и, бросив родную Российскую экономическую школу, за одни сутки поспешно покинул Москву, то есть в этом некий драматизм и, значит, доля диссидентства, присутствует.

Сергей ГУРИЕВ. (Фотография: Антон Новодережкин / ТАСС)

Но не в этом суть. Суть в другом. Еще недавно большинство людей, кто ломанулся на форум «Открытая экономика», даже не слышали о Сергее Гуриеве. Но, как мы понимаем, глубинных знаний о нем и не требуется – Википедия за пару минут ликвидирует этот пробел. И вот его называют уже не выдающимся ученым и экономистом, а – легендарным.

И едва ли не каждый второй посчитал за честь вырвать Гуриева из толпы и заселфиться как следует. Ну и, ясное дело, выложить это фото в социальную сеть. Как пошутил кто-то из моих френдов в Facebook, по количеству фоток в казахстанском сегменте FB Гуриев сравнялся с маковыми полями. Папа Римский, окажись рядом, сгорал бы от зависти в сторонке.

Вирус осторожности

Этот экономический форум – не первый и единственный в Казахстане. Самый крутой, как считается, проводится в Астане. Там количество лауреатов Нобелевской премии и известных зарубежных политических деятелей зашкаливает традиционно. Но хедлайнер форума, проведенного в Алматы, неожиданно побил все рекорды интереса к любому заезжему эксперту. Уж не потому ли, что Алматы уже давно отодвинута на периферию деловых событий? А, может быть, алматинская публика, соскучившаяся по умным, проницательным, смело мыслящим и достаточно объективным экспертам, наконец, услышала то, что должна была услышать: что тормозит развитие экономики Казахстана? При каких условиях этот бешено нарастающий ком коррупции перестанет расти? Где должна заканчиваться политика и начинаться экономика? Почему иностранные инвесторы, так полюбившие нашу страну пару десятилетий назад, уходят и не планируют вернуться? Почему растет пропасть между самыми богатыми и самыми бедными в стране?

Увы, публикаций в прессе с полей форума было гораздо меньше, чем фоток под ручку с Гуриевым. Отчасти это подтверждает гипотезу о том, что народ почти ничего не смыслит в экономике. Но отчасти это является и результатом того, что спикер не оказался таким ярким, как того хотелось бы.

Ну как же, возразят мне новоявленные поклонники известного экономиста, он прочитал лекцию об автократах, недемократических лидерах и пр. А это круто. Но поскольку у нас порог образования не сказать, что высокий, особенно, в экономике, то многие вещи, сказанные уважаемым экспертом, воспринимаются публикой как откровение, не являясь таковым.

Да, он рассказывает о совместно проводимых исследованиях с другими экономистами, но при этом избегает любого упоминания о Казахстане. Ну как же, скажут обладатели фотокарточек с профессором, ведь ясно, что он имеет в виду нас. Но это не факт, что он, говоря об автократии, подразумевает Казахстан.

Он рассказывает нам о Венгрии, где возросла коррупция за несколько последних лет. И про Турцию, где сокращаются свободы и множится коррупция. И про Грузию, где происходит фактический откат в реформах назад.

А про Казахстан ничего не говорит, даже не делает намека, где корень зла. Мы можем лишь о чем-то догадываться, проводя некоторые аналогии. Но наши мысли могут увести нас в дебри — и это, конечно, наши проблемы.

Он вообще говорит очевидные, и даже тривиальные вещи. Как, например, то, что завтра утром взойдет солнце…

Если бы Гуриев был сапером, то он подорвался бы на ровном месте. Но, увы, Гуриев не сапер, и у него много жизней. А потому он такой разный. С одной стороны, он безжалостно линчует Россию и другие режимы, с другой, находясь в стране, которая мало чем отличается от вышеперечисленных, он интеллигентно обходит острые углы, избегает категоричности, и вообще, он научился на Западе быть политкорректным там, где надо…

Ведь кто знает, может быть, завтра Акорда станет главным работодателем для Гуриева…

Зря позвали Гуриева

Появление Гуриева в Казахстане неслучайно.

Ожидать, что на форум, который спонсировал местный фонд Сороса, позовут кого-то, кто не стоит в оппозиции к власти, наивно. Это всегда должна быть одиозная фигура с драматическим бэкграундом.

Но это не единственная цель. Сегодня в казахстанском обществе есть большой спрос на перемены, а вот какими они будут, пока не знает никто. Идет борьба между сторонниками цивилизованного развития и тех, кто за национальный крен. Для вторых: враги Путина – друзья казахов. Эти настроения витают не только среди нацпатов, но и среди вполне себе адекватных и разумных людей.

Но Гуриев не стал мессией. Это в его планы не входило. Это очевидно.

Что нельзя простить экономисту

Много гуриевских интервью я прочла и посмотрела. Но не хватает в них чего-то такого, что могло бы зацепить и взволновать. Иной раз диванных экспертов читать интереснее, когда они с драйвом анализируют и обсуждают какие-то важные вещи.

А здесь — абсолютная индифферентность и безразличие. Конечно, человеку с математическим складом ума иной раз и не нужна страсть. Но именно страсть делает филолога филологом, дипломата — дипломатом, экономиста — экономистом.

Из уст мэтра хотелось бы услышать какие-то применимые советы, какие-то рецепты и лайфхаки. Кажется, Гуриев здесь явно поскупился. Или просто на них не способен.

Так хорошо знать экономику, так тонко чувствовать процессы и ничего не сказать прямым текстом? Вот этого ему нельзя простить.

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