Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 14 ноября. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду незначительно повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389,3, а продажи – Т390,7.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т389,2, а продают по Т390,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389,5, а продажи – Т390,5.

Официальный курс доллара США, установленный на четверг Национальным банком Казахстана, составляет Т389,34.