Т336 млн получит за три года Институт ядерной физики РК на два научных исследования

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Т336 млн получит за три года Институт ядерной физики Казахстана на два научных исследования, передает корреспондент агентства.

«В рамках формирования республиканского бюджета на 2020-2022 годы расходы, заявленные министерством энергетики РК по бюджетной подпрограмме 036-105 «Прикладные научные исследования технологического характера в сфере атомной энергетики» на проведение двух прикладных научных исследований «Развитие комплексных научных исследований в области ядерной и радиационной физики на базе казахстанских ускорительных комплексов» и «Разработка ядерно-физических методов и технологий для инновационной модернизации экономики Казахстана», поддержаны в полном объеме согласно внесенной бюджетной заявки на сумму соответственно Т33 млн и Т79 млн ежегодно», — сообщается в ответе первого вице-премьера РК – министра финансов РК Алихана Смаилова на запрос группы депутатов сената относительно финансирования РГП «Институт ядерной физики».

Он добавил, что при рассмотрении вышеуказанной бюджетной заявки в рамках формирования республиканского бюджета на 2020-2022 годы учитывались представленные заключения Высшей научно-технической комиссии (ВНТК) при правительстве и Национального научного совета, а также государственной научно-технической экспертизы, к компетенции которых относится определение вида и объема финансирования научных исследований.

«Касательно увеличения финансирования программ на 2020 год сообщаем, что данный вопрос в установленном законодательством порядке будет проработан для вынесения на очередное заседание ВНТК, и в случае одобрения вынесен на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии при возможном уточнении бюджета на 2020 год», — отметил Смаилов.

Институт ядерной физики был образован в 1957 году и является ведущей научной организацией Казахстан в области ядерной физики и физики твердого тела, радиоэкологических исследований, ядерных и радиационных технологий. В состав института входят 18 научно-исследовательских лабораторий и три научно-технических центра с современным аналитическим и экспериментальным оборудованием, а также два учебных центра, два филиала и одна научно-производственная экспедиция. В ИЯФ работают порядка 650 человек, в том числе около 60 кандидатов и докторов наук. Предприятие базируется в Алматы.