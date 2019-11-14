Из-за нерасторопности акимата жители Акмолинской области не получат вовремя газ – Токаев

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Из-за нерасторопности акимата жители Акмолинской области не получат вовремя газ, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Государство ускоренными темпами провело магистральный газопровод, в то же время на местах работа не проведена. Сети не готовы. Из-за нерасторопности акимата жители не получат своевременно газ. До сих пор не получена документация на строительство сетей внутри поселков», — сказал Токаев на совещании по развитию Акмолинской области, проходящем в Кокшетау в четверг.

Глава государства поручил правительству совместно с акиматом области обеспечить в 2020-2021 годах строительство сетей газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах.

«Косшы – это яркий пример необходимости скорейшего налаживания работы по решению инфраструктурных вопросов окраин агломераций. По численности населения Косшы имеются три разные цифры: фактически проживает 52,5 тыс. человек», — подчеркнул президент.

По его словам, «муссируется вопрос реализации проекта по строительству предприятия по добыче марганцевых руд открытым способом в Жаксы».

«Жители выступают категорически против разработки месторождения. Акимату и правительству при принятии решений необходимо учитывать мнение населения», — заключил Токаев.