Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ — Анатол и Габриэль Стати отозвали свой иск против Казахстана в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба министерства юстиции (МЮ) РК.

«12 ноября Анатол Стати, Габриэль Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. («Стати») подали уведомление о добровольном отказе от их иска против Республики Казахстан в Окружном суде США по Южному Округу Нью-Йорка («Нью-Йоркский суд»)», — говорится в сообщении в четверг.

В ведомстве напомнили, что Стати подал этот иск в июне 2017 года.

«Этим иском Стати просил нью-йоркский суд об исполнении решения Апелляционного суда Швеции от декабря 2016 года. Иск Стати содержал два требования. Первое – исполнение арбитражного решения на сумму порядка $500 млн. Второе – взыскание судебных расходов Стати в Швеции на сумму порядка $3,5 млн», — следует из сообщения.

Также в минюсте напомнили, что в ответ в сентябре 2017 года Казахстан подал ходатайство, в котором просил нью-йоркский суд отклонить дело как юридически несостоятельное или, в качестве альтернативы, приостановить дело.

«В сентябре 2018 года нью-йоркский суд приостановил рассмотрение дела до окончания апелляционного производства Республики Казахстан в Вашингтоне, Округ Колумбия. В октябре 2019 года нью-йоркский суд обязал стороны подать совместное письмо о статусе дела до 15 ноября 2019 года с разъяснением, намерены ли стороны продолжить рассмотрение дела с учетом завершения апелляционного производства в Вашингтоне, Округ Колумбия», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, одним из фактических аргументов в защиту РК в Нью-Йорке является то, что решение в Швеции было получено мошенническим путем.

«В совместном письме о статусе дела, Республика (Казахстан – КазТАГ) ходатайствовала бы перед судом о рассмотрении ранее поданного заявления Казахстана об отклонении дела. Если бы это ходатайство было отклонено, Республика планировала включить в свою защиту факты получения решения в Швеции путем мошенничества. В результате Республика Казахстан получила бы право на раскрытие информации от Стати», — объяснили в пресс-службе МЮ.

Стати, в свою очередь, как отметили в минюсте, вместо того, чтобы подать в суд совместное письмо о статусе дела, в одностороннем порядке отказался от своего иска.

«Таким образом, Стати избежал рассмотрения ходатайства Республики Казахстан об отклонении дела судом Нью-Йорка, а также судебных разбирательств по вопросам мошенничества Стати, поднимаемыми Республикой Казахстан», — поясняется в сообщении.

Также в минюсте сообщили, что в июне 2017 года Высокий суд Англии опубликовал 22-страничное обоснованное заключение, в котором говорится, что «существуют достаточно убедительные доказательства того, что арбитражное решение было получено мошенническим путем», и что этот вопрос должен быть рассмотрен в отдельном судебном заседании.

«В ответ Стати отозвал свой собственный иск об исполнении арбитражного решения в Англии, но при условии, что он никогда не возобновит исполнительное производство в этой стране, а также оплатит Республике значительные судебные издержки и расходы», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время Казахстан ведет судебный процесс по делу о мошенничестве Стати в нескольких юрисдикциях, включая Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

«Республика представила доказательства мошенничества Стати, в том числе показания под присягой бывшего финансового директора Стати – Артура Лунгу. Показания Артура Лунгу свидетельствуют, что Стати сделал ряд существенных ложных заявлений КПМГ Аудит (KPMG) в связи с аудитом финансовой отчетности компаний Стати, и что данная финансовая отчетность была существенно искажена. После представления этих доказательств и проведения независимой проверки KPMG 21 августа 2019 года опубликовала письменное уведомление о признании недействительными всех их аудиторских отчетов по финансовой отчетности компаний Стати – 18 аудиторских отчетов, охватывающих три года – заявив, что «не следует полагаться на аудиторские отчеты, выпущенные КПМГ Аудит», — проинформировали в минюсте.

В ведомстве отметили, что «мошенническая схема, совершенная Стати и его сообщниками, является прямой атакой на систему урегулирования споров между инвестором и государством (ISDS), созданную для защиты прямых иностранных инвестиций в Казахстане».

«Республика продолжит принимать меры по защите иностранных инвестиций в Казахстане, включая выявление действий таких сторон, как Стати, которые злоупотребляют системой ISDS и манипулируют ею в своих мошеннических целях», — резюмировали в МЮ РК.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. В декабре 2013 года арбитражный суд Швеции установил, что Казахстан нарушил международное право, не сумев обеспечить справедливость по отношению к инвестициям стороны в Казахстане, и присудил выплатить Стати более $500 млн в качестве компенсации ущерба, судебных издержек и процентов. С тех пор это решение было полностью поддержано двумя уровнями шведской судебной системы, включая Верховный суд Швеции.

В итоге, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Нацфонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.

23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриэля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

«При вынесении данного решения суд отказал республике внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем», — утверждалось в сообщении министерства юстиции Казахстана.

В минюсте позже также заявляли, что республика продолжит добиваться признания «мошеннических действий» Стати на территории США.

13 мая 2019 года стало известно, что суд Амстердама оставил в силе обеспечительный арест акций фонда «Самрук-Қазына» в Кашагане на $5,2 млрд по делу молдавских олигархов Стати.

9 июля минюст Казахстана распространил утверждение о том, что «Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Казахстана».

27 августа стало известно, что окружной суд США по округу Колумбия во второй раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дальнейшего расследования дела Стати и другие против Республики Казахстан, отмечая, что суд больше не будет мириться с тем, что Казахстан продолжает препятствовать расследованию. Сторона Стати добивается обнаружения казахстанских активов после отказа Казахстана признать окончательное судебное решение о выплате $535 млн. В сообщениях западных СМИ отмечалось, что на слушаниях 13 августа 2019 года, посвященных последним попыткам Казахстана избежать обнаружения активов, суд отметил, что Казахстан «занял позицию, которая просто не соответствует ожиданиям судов» в отношении рассмотрения представленных доказательств. Отметив, что у суда США имеется «полный набор средств правовой защиты и доступных санкций», если это необходимо, суд указал, что больше не будет мириться с отказом Казахстана предоставить информацию.

16 октября в минюсте РК сообщили, что Верховный суд США отклонил ходатайство Казахстана о пересмотре решения по делу Стати.