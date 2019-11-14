Контрабандный канал наркотиков из стран ЕС ликвидировали в Алматы

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ — Контрабандный канал наркотиков из стран Европейского союза (ЕС) ликвидировали в Алматы, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«Департаментом КНБ РК по Алматы пресечена деятельность наркогруппировки, организовавшей контрабандный канал поставок синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений из стран Евросоюза в РК с целью последующего сбыта на территории Алматы. Так, 6 ноября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в почтовом отделении задержаны двое жителей Алматы «К» и «Д», причастные к организации контрабандных поставок наркотиков из Нидерландов через Германию в РК с изъятием 968 психотропных таблеток», — говорится в сообщении в четверг.

В ведомстве отметили, что по месту проживания задержанного «К» также изъяты предположительно 1,5 кг наркотического средства «гашиш» и 30 г мефедрона; изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу.

«Сбыт наркотических средств и психотропных веществ осуществлялся через интернет-магазин. По данному факту департаментом КНБ РК по Алматы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов – КазТАГ) УК РК. Задержанные лица водворены в ИВС ДП Алматы, досудебное расследование продолжается», — резюмируется в сообщении.