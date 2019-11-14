Минфин РК не планирует взимать какие-либо допплатежи или налоги от безналичных переводов

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ — Министерство финансов РК не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от безналичных переводов, передает корреспондент агентства.

«В связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкости и удобства использования такие системы мгновенных переводов, как Kaspi, получают все большую популярность у населения и бизнеса. Министерство финансов РК понимает, что рост безналичных платежей способствует снижению теневой экономики. Хочу отметить, что минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов, тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц», — говорится в комментарии первого заместителя премьер-министра РК – министра финансов РК Алихана Смаилова относительно безналичных переводов населения, распространенном пресс-службой минфина РК в четверг.

Глава минфина отметил, что совместно с банками ведомство будет «работать над развитием удобной и современной инфраструктуры по осуществлению безналичных платежей».

«Что касается предпринимательской деятельности, то она должна быть прозрачной. В частности, предприниматели, в соответствии с законодательством, обязаны выдавать фискальные чеки, а с 1 января 2020 года – использовать онлайн контрольно-кассовые машины (онлайн-ККМ). Использование Kaspi в предпринимательских целях не освобождает предпринимателей от данных обязательств. Наличие чека важно для защиты прав потребителей», — напомнил он.

По его словам, «министерством финансов прорабатывается вопрос администрирования доходов предпринимателей, применяющих систему мгновенных переводов в своем бизнесе».

«К примеру, через объединение онлайн контрольно-кассовых машин и POS-терминалов с функционалом автоматического заполнения и отправки налоговой отчетности. Такой пилот совместно с Kaspi банком будет проведен в следующем году», — привел пример глава минфина.

Также он напомнил, что «в соответствии с поручением главы государства, с 1 января 2020 года микро- и малый бизнес, применяющий специальные налоговые режимы, например, патент или упрощенную декларацию, будет освобожден от уплаты налогов и проверок на три года».

«Населению в этой связи нет оснований для беспокойства», — заверил Смаилов.

Напомним, 13 ноября председатель Национального банка (НБ) РК Ерболат Досаев заявил, что рост объемов безналичной оплаты должен сопровождаться увеличением дохода бюджета.

«Я считаю, что оно (министерство финансов – КазТАГ) не собирается обложить налогами (безналичные платежи казахстанцев – КазТАГ), а хочет видеть, что с этих платежей платятся налоги. Поэтому вопросы мы совместную работу – Национальный банк и министерство финансов – проводим. Я считаю, что увеличение объема безналичных платежей должно сопровождаться увеличением дохода бюджета. Это нормально, потому что деньги выходят из тени, либо объемы растут», — сказал Досаев в кулуарах мажилиса в среду.