«Политика «незадержания» на митингах в РК». «Демократическая партия и либералы будут защищать колониальную зависимость Казахстана!». «Не стоит кошмарить граждан!». «Тайная жизнь исламских течений». «Дорожные войны»: жертв среди граждан все больше»

Сетевой Казахстан 13 ноября 2019г.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Политика “незадержания” на митингах в РК» — В субботу, 9 ноября, в Казахстане прошли митинги: санкционированный в Нур-Султане и несанкционированный в Алматы. Ни тому, ни другому власти мешать не стали. Первое: как уже говорилось, митинги ДВК запрещают, потому что это запрещённая организация, призывающая к свержению конституционного строя. Властям очень важно подчеркнуть контраст между тем, как они поступают с политическими экстремистами, и тем, как относятся к умеренным, требующим демократизации в рамках действующих правил игры. Второе: хорошая картинка для международной прессы без каких-либо политических последствий. И третье: не исключено, что движения в той или иной степени находятся под контролем властей.

EHONEWS . KZ . «Сакен Жунусов: Демократическая партия и либералы будут защищать колониальную зависимость Казахстана!» — Экономист и общественный деятель Сакен ЖУНУСОВ ответил на вопросы «Эха Казахстана» о сути бурного партийного строительства в стране и возможном появлении прозападной либеральной и национал-демократической оппозиции — Только великие идеалы сподвигают человека на то, чтобы отдать за них жизнь, а у этих торгашей откуда идеалы? Чего хотят Сергей Дуванов и Жанболат Мамай? Они хотят торговать казахстанскими интересами 18-ти миллионного народа с демократического прилавка! То есть продолжится продажа наших недр и богатств, как и раньше. И какая разница между Демпартией и Нур Отаном? Никакой!

KAPITAL . KZ . «Плавающий курс экономического либерализма» — Прошло уже 26 лет, как в Казахстане была введена в обращение национальная валюта, ставшая единственным законным платежным средством в нашей стране. С того момента тенге проделал долгий и сложный путь, пережив несколько девальваций. Наряду с этим 20 августа 2015 года Национальный банк и Правительство РК приняли решение приступить к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме инфляционного таргетирования, что было сопряжено с отменой валютного коридора и переходом к свободно плавающему обменному курсу. О том, почему государство перешло к таргету инфляции и какие важные события в финансовом секторе произошли за год в интервью рассказали член совета директоров – независимый директор АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Банк Хоум Кредит» Анвар САЙДЕНОВ и председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена БАХМУТОВА.

«Переход на накопительную пенсионную систему был оправдан» — Казахстан перешел на накопительную пенсионную систему более 20 лет назад. В конце 1990-х, когда действовала солидарная пенсионная система, страна столкнулась с демографической проблемой старения населения, сокращением доходов бюджета. Если бы не был сделан шаг по переходу на накопительную пенсионную систему, государство могло не справиться с обеспечением пенсионеров пенсиями. Это могло бы привести к еще большему социальному напряжению в стране. Корреспондент выяснил, как ведущие финансисты оценивают переход на накопительную пенсионную систему.

TIME . KZ . «Не стоит кошмарить граждан!» — С таким призывом обратился лидер партии «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ к министру финансов Казахстана Алихану СМАИЛОВУ на прошедшем вчера пленарном заседании мажилиса. По словам главного акжоловца, поводом для такого напутствия стали многочисленные обращения граждан, вызванные сообщением вице-министра финансов Берика ШОЛПАНКУЛОВА о планах ведомства по введению фискального контроля за операциями с банковскими картами граждан. Уважаемые налоговики, собираясь контролировать платежные карточки, не там вы ищете подпольных миллионеров, — заявил Перуашев. — Эти люди ничего не просят у государства, а сами зарабатывают свой хлеб. Лучше ищите тех, кто вымогает миллионные взятки, кто выводит миллиарды в офшоры!

«Гани САДИБЕКОВ: Борцы с коррупцией не умеют признавать свои ошибки!» — Более полутора лет назад, в марте 2018 года, антикоррупционная служба с гордостью отчиталась о поимке очередного солидного взяточника — вице-министра энергетики Гани САДИБЕКОВА. Как водится в таких случаях, казахстанцам продемонстрировали видеозапись задержания преступника, а также огромное количество изъятых купюр. Как заявил тогда во всеуслышание занимавший должность официального представителя антикоррупционного ведомства (АДГСПК) Нурлан ЖАХИН, вице-министр Садибеков вступил в сговор с руководством подрядной организации, чтобы похитить деньги, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. Разумеется, после таких громких заявлений была уверенность, что расхитителей бюджетных средств обязательно накажут. Но с тех пор прошло 20 месяцев, а дело Гани Садибекова до сих пор не поступило в суд! Почему же борцы с коррупцией никак не могут завершить расследование? Об этом газете “Время” рассказал сам бывший вице-министр, впервые давший интервью в качестве подозреваемого.

«Балконный вопрос» — Власти Алматы вознамерились придать постройкам благопристойный вид, для чего разработали дизайн-код города. А захотят ли горожане, чтобы их дома преобразились? Изначально, когда идея дизайн-кода только возникла, речь шла о том, чтобы заставить бизнесменов оформлять свои бутики и магазины, а также вывески на них в соответствии с едиными требованиями. Однако вскоре стало понятно, что одними предпринимателями акимат ограничиваться не намерен. Появились разговоры о том, чтобы заставить людей перенести кондиционеры с фасадной части дома на ту, что выходит во двор. И не просто перенести, а упаковать в специальные корзины. А после кондиционеров заговорили и о балконах.

KURSIV . KZ . «Пять проблем строительного рынка Казахстана» — Казахстанским строителям мешают работать устаревшие ГОСТы. В числе проблемных вопросов также деятельность фирм-однодневок, жесткие условия для участия в тендерах, дефицит трудовых ресурсов и отсутствие собственного министерства.

CARAVAN . KZ . «На миллионы тенге закупили мебельные гарнитуры для руководства в районных акиматах Акмолинской и Кызылординской областей» — В последний год аппетиты акиматов при закупке служебного жилья или машин заметно снизились. После того как общественность обратила внимание на факты нерационального использования бюджетных средств, чиновники стараются не превышать адекватный ценовой порог. Но в отдельных регионах порой все же пытаются «шикануть» на народные деньги и выбирают совершенно иные сферы освоения бюджета. Например, не покупают, а строят дорогое служебное жилье, или же намереваются наполнить кабинет акима миланскими нотками благодаря мебели с «шангреневой кожей».

«Врачи должны защищать себя, но в рамках закона» — Сейчас врачебное сообщество полно эмоций – от “Сколько можно терпеть незаслуженные обвинения?!” и “Почему обобщают негатив и не видят положительных результатов, ведь сколько мы спасли жизней?!” до “Нам не дают работать и кто нас будет защищать?!”, – заявила президент РОО “Национальная медицинская ассоциация” Айжан САДЫКОВА. В обсуждении специалистов четко прослеживается тревога: что будет дальше? Куда обращаться за помощью и консультацией? Почему нас не слышат? Врачи должны защищать себя. Но в рамках закона, уверена Айжан Садыкова.

CAMONITOR . KZ . «Жертвами домашнего насилия чаще становятся казашки» — Домашнее насилие в Казахстане не поддается статистике, поскольку его жертвы редко обращаются в правоохранительные органы и кризисные центры. Разве что в крайне опасных ситуациях. Но даже по количеству зарегистрированных фактов можно сделать вывод, что эта проблема приобрела острейший характер и стала реальной угрозой национальной безопасности.

KP . KZ . ««Дорожные войны»: жертв среди граждан все больше» — Теперь посмотрим на статистику дорожных аварий. Бывают дни, когда привычный и банальный, никого не пугающий автотранспорт убивает больше мирных граждан, чем «стрелок» Руслан Кулекбаев, на сутки погрузивший Алматы в кошмар. По данным страховых компаний, в среднем в РК ежегодно происходит более 18 тысяч ДТП, в них погибают около 2,5 тысячи казахстанцев, примерно 23 тысячи человек получают травмы. В прошлом году депутат мажилиса Павел КАЗАНЦЕВ озвучил пугающие данные: за 28 лет независимости в авариях погибло более 80 тысяч человек, число пострадавших составило около полумиллиона.

365 INFO . KZ . «Время объявлять «SOS»» — «Эмиграция с каждым годом принимает все более широкие масштабы. Количество уезжающих из страны соразмерно населению небольшого городка. Куда мы катимся?!» — вопрошает известный режиссер Талгат ТЕМЕНОВ — Летом по работе съездил на «Казахфильм». Это мой родной дом. Дом, где я вырос. Дом, который был свидетелем моих радостей, побед и наград. Но я не увидел там родных лиц. Никто со мной не здоровался. Все бегали туда-сюда по своим делам. Бедная моя киностудия! Только вчера работавшие здесь Зет Бошаев, Токкул Бейбитов переехали в Россию, Сергей Шафир — в Израиль, Георгий, Ольга Гид, Алексей Берковичи — в Германию, Нина Чанкова, Саида Ахмедова — во Францию, Марат Токтабакиев, Карим Молдахметов — в Бельгию. А Айкен Куатбаева, Диляра Тасболатова, Гуля Мукатаева, Александр Баранов, Болат Искаков, Людмила Трахтенберг уехали в Москву. И так далее. Все они были профессионалами. И эмигрируют не сотни, а тысячи! Кто-нибудь вникал в эту проблему?

EXCLUSIVE . KZ . «Тайная жизнь исламских течений в Казахстане» — Несмотря на неоднозначную реакцию, а, скорее, благодаря ей, exclusive.kz проолжает публикацию исповеди Турарбека КУСАИНОВА, прошедшего путь от муллы до гражданского активиста — Покинув Бишкек, я сжег все мосты с «Таблиги жамаат» и был рад вернуться в родной Атырау, но здесь я увидел, что религиозная обстановка еще более осложнилась. Местное мусульманское население оказалось под перекрестным влиянием такфиристов с одной стороны, общины идеолога северо-кавказских террористов Мухаммада Багаутдина – с другой, и общины дагестанских вахаббистов во главе с их лидером Айюбом Астраханским (Ангута Ангутаев) – с третьей. Все жамагаты были заняты целенаправленной промывкой мозгов, пополнением своих рядов новыми адептами. В противодействии радикальным течениям муллы мечетей при ДУМК доказали свою полную несостоятельность. Сложившаяся ситуация очень обеспокоила меня, в наступившем хаосе было невозможно разобраться, кто прав, а кто ошибается.

LITER . KZ . «Что делать водителю, если пьяный полицейский остановил автомобиль» — Сначала очевидное — учуяли запах алкоголя, обращайтесь в 102. До приезда экипажа полиции помните главную вещь — вы не алкотестер или экспертная комиссия в одном лице, безошибочно выносящая вердикт. Пока ваши подозрения не будут доказаны, любой полицейский остается полицейским, со всеми вытекающими из этого последствия. А за ним остаются все законные полномочия и обязанности. Поэтому так важно до приезда следующего экипажа следовать всем законным правилам и требованиям.

AZATTYQ . ORG . ««Я должен быть оправдан». Амангельды Батырбеков в апелляционном суде» — В Туркестанском областном суде рассматривают апелляционную жалобу журналиста и активиста Амангельды БАТЫРБЕКОВА, приговоренного к двум годам и трем месяцам тюрьмы по обвинениям в «клевете» и «оскорблении». Сторонники Батырбекова и правозащитники призывают власти освободить его.

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