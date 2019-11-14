Минсельхозу следует выстроить механизм финансирования необходимой техники СХТП – Токаев

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ — Министерству сельского хозяйства (МСХ) РК следует выстроить механизм финансирования необходимой техники сельхозтоваропроизводителям (СХТП), заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«В стране большая потребность в сельхозтехнике. Поэтому министерству сельского хозяйства следует через систему «КазАгро» выстроить механизм финансирования производства и сбыта необходимой техники сельхозтоваропроизводителям», — цитирует Акорда Токаева с совещания по развитию Акмолинской области, проходящего в Кокшетау в четверг.

Президент отметил, что «ежегодно государство выделяет значительные средства на развитие аграрного сектора, в том числе на семеноводство, сортообновление, минеральные удобрения. Несмотря на это, средняя урожайность пшеницы сохраняется на уровне не выше 12 ц с га».

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами аграрных регионов надлежит предпринять конкретные меры по увеличению производительности труда в сфере АПК, в том числе за счет внедрения ведущих отечественных разработок», — сказал Токаев.

Отметим, что Токаев 14 ноября прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау. Кроме проведения совещания по развитию Акмолинской области, президент в ходе поездки встретится с активом региона. Программа поездки также включает посещение нескольких производственных объектов.