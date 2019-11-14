«Только через женщину может быть эволюция в обществе»

Сетевые СМИ о деятельности «Альянса женских сил Казахстана»

««Женщины вносят существенный вклад и обеспечивают благополучие нации» — лидер Альянса женских сил Казахстана» — 15 октября 2019 года в Алматы состоялась пресс-конференция по запуску проекта «Альянс женских сил Казахстана», передает Caravan.kz.

В сентябре 2019 года в Казахстане официально начал свою деятельность Альянс женских сил Казахстана. В его состав вошли 20 НПО и организаций, которые занимаются решением проблем, связанных с нарушением прав женщин и детей, гендерным неравенством и созданием возможностей для продвижения женщин в политике, экономике и общественной деятельности.

— В Казахстане проживает 9,7 миллиона женщин, что составляет 52 процента от общего населения. Женщины вносят существенный вклад в создание ВВП страны, обеспечивают репродуктивное развитие населения, а также обеспечивают благополучие нации. Для того чтобы женщине было комфортно жить в своей стране, было комфортно рожать и воспитывать ребенка, давать ему образование, необходимы определенные условия. Но, к сожалению, гендерная политика, которую мы наблюдаем в Казахстане на данный момент, оставляет желать лучшего, не устраивает многих из нас. В рейтинге Глобального индекса гендерного развития ВЭФ (Всемирный экономический форум) Казахстан за 2018 год в индексе «Женщины в политике» занял 94-е место. В нашей стране одна женщина — министр, одна — спикер сената парламента РК, и нет ни одной женщины среди областных или городских акимов, — сказала Раушан САРСЕМБАЕВА, президент Альянса женских сил Казахстана.

По ее словам, Альянс женских сил Казахстана планирует работать над тем, чтобы эта статистика улучшилась.

Кроме того, глава организации отметила, что экономический статус казахстанских женщин ниже, чем у мужчин. Большинство занятых женщин (72 процента) работают в сфере услуг, из-за низкой доступности к финансовым ресурсам и технологиям женщины не имеют возможности масштабироваться и выйти за рамки социального предпринимательства. Эта проблема также является одной из ключевых, над решением которых и будет работать данная организация.

«Борьба с токализацией: в Казахстане появился «Альянс Женских Сил Казахстана»» — По словам кандидата экономических наук Гульмиры КУРГАНБАЕВОЙ, жизнь женщин находится в зоне повышенного риска.

— Гендерная политика в стране оставляет желать лучшего. В 2018 году Казахстан занял 94 место в глобальном индексе «женщины в политике». В стране нет ни одной женщины — акима области и города, один министр правительства и всего один спикер сената парламента РК, — привела данные Курганбаева.

По статистике ООН, в 2018 году в брак до 19 лет вступили 11% женщин. По словам аналитика, против женщин было совершено каждое третье преступление — В том числе 97,6% всех изнасилований. Кроме того, 83% насильственных действий против женщин носят сексуальный характер. 15% казахстанок считают, что муж вправе бить свою жену, а на селе каждая пятая принимает бытовое насилие как норму.

Кроме того, Курганбаева заявила, что экономический статус наших женщин ниже, чем у мужчин — 72% работающих женщин заняты в сфере услуг. Из-за низкой доступности к финансовым ресурсам и технологиям они не могут выйти за рамки социального предпринимательства. 57% (большей частью сельчанки) постоянно не трудоустроены и имеют статус либо самозанятых, либо безработных.

Г. Курганбаева добавила, что в XXI веке в стране процветает идеология токализации — Девушки, не видя для себя реальных социальных лифтов, все чаще уезжают за рубеж, хотят выйти замуж за иностранца или пытаются пристроиться к богатому женатому мужчине.

Миссией Альянса и приоритетным направлением является повышения качества жизни, статуса и благосостояния женщин в Казахстане. В программе деятельности готовы конкретные меры для расширения прав и экономических возможностей женщин. Среди них создание в составе правительства РК агентства по делам женщин, детей и семьи. Его планируют наделить административными, трудовыми и финансовыми ресурсами для эффективной реализации семейной и гендерной политики.

«Альянс женских сил Казахстана попросил наказать Еримбетова за слова о казахских женщинах, обязанных терпеть бытовое насилие» — Альянс женских сил Казахстана попросил министра информации и общественного развития Даурена Абаева разобраться в скандальном заявлении журналиста Мылтыкбая Еримбетова о том, казахские женщины обязаны терпеть бытовое насилие ради семьи и детей. Правозащитницы отметили, что никто не должен подвергать свою жизнь и здоровье в угоду отдельных «псевдолидеров мнений».

Официальное обращение Альянса женских сил Казахстана к министру Даурену Абаеву опубликовали на Facebook: «Исторически у кочевников, было определенное уважительное отношение к женщинам. «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – мир» гласит народная казахская пословица. Как известно, в Казахстане проживает 9,7 млн. женщин (52% населения). Женщины вносят существенный вклад в создание ВВП страны (около 40% ВВП), обеспечивают репродуктивное развитие населения, а также формируют благополучие нации.

Бытовое насилие является преступлением против прав женщин, установленных Конституцией страны. Нашему обществу необходимо транслировать нулевую терпимость к насилию любого рода, в том числе и на семейно-бытовой почве. В этой связи считаем важным принять меры в отношении журналиста Мылтыкбая Еримбетова, который считая себя лидером мнения призывает смириться с нарушением конституционных прав и свобод женщин».

Правозащитницы также призвали казахстанские СМИ и НПО поддержать инициативу по формированию нулевой терпимости к бытовому насилию и поддержать женщин, пострадавших от этого преступления. Они отметили, что любые случаи нарушения прав женщин, а также призывы к сохранению данного вида насилия должны получить порицание. А самих казахстанок попросили не обращать внимания на «отдельных личностей»:

«Мы – казахстанские женщины хотим жить в стране с равными возможностями, быть социально и экономически реализованными, сохранять свое репродуктивное здоровье и иметь возможность спокойно воспитывать своих детей. Все права и свободы женщин гарантируются Конституцией и другими законодательными актами.

Никто не должен терпеть насилие и подвергать свою жизнь, а также жизнь и здоровье своих детей в угоду мнениям отдельных псевдо «лидеров мнений». Альянс женских сил Казахстана считает данные высказывания отдельных «личностей» противозаконными и приложит все усилия для борьбы с бытовым насилием, а также иными дискриминациями в отношении женщин».

Напомним, что журналист Мылтыкбай Еримбетов в программе на телеканале КТК призвал казахстанок терпеть побои от мужа ради детей и семьи: «Всегда так было, 80% казахских женщин терпели и терпят побои. Ради семьи, детей. Дети – самое лучшее на свете, ради них нужно терпеть, даже если тебя бьет муж. Нельзя говорить, нужно было развестись или в суд подать на мужа, когда детей было меньше. Мужчины поздно взрослеют. Примите это, терпите, живите, что бы там ни было, может, он когда-нибудь образумится».

Мира МУСТАФИНА – «О феминизме, токал и бытовом насилии. Зачем Казахстану нужен женский альянс» — Долгие годы вопрос бытового насилия открыто не обсуждался в стране и не рассматривался как социальная проблема. Придерживались позиции, что семья – это личное дело каждого. Насилие, как и гендерное неравенство, это не только семейная проблема или проблема отдельно взятого человека, это вопрос для всего общества. И, кстати, всего лишь 40% казахстанцев уверены, что мужчины и женщины и по Конституции, и в реальности имеют у нас равные права. «Права-то равные по Конституции, но тогда почему в Казахстане нет женщин-акимов областей?» – обратилась через соцсети в Гостиную ЛИТЕРа студентка Аида БЕМАНОВА. Чтобы открыто обсудить эти актуальные проблемы, в Гостиную приглашены председатель Альянса женских сил Казахстана Раушан САРСЕМБАЕВА, руководитель агентства репутационного менеджмента BIGNAME, заместитель председателя Альянса женских сил Азиза ШУЖЕЕВА и член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Салтанат ТУРСЫНБЕКОВА.

Раушан САРСЕМБАЕВА — «За 25 лет общественные организации, которые вошли в Альянс женских сил Казахстана, сделали имя и заняли твердые позиции в своей нише. Главное – четко понимают проблемы, которые сейчас надо решать. Но ни одна организация не может пролоббировать свои интересы в одиночку на уровне принятия решения. Вот поэтому, объединившись, мы становимся реальной силой, которая выступает не только от имени 20 общественных организаций и коллективов.

Приведу пример: в Союз кризисных центров входят около 40 кризисных центров по всей стране. Но мы представляем интересы всех казахстанских женщин. Мы защищаем их права, а также права семьи, детей. Мы – матери, и лоббировать эти интересы будем на самом высоком политическом уровне. Защита прав женщин – это не просто слова, мы поставили свои задачи в соответствии с положением ООН о защите прав женщин и дискриминации против женщин: это и защита политических прав и продвижение женщин на уровне политики; это и расширение экономических возможностей женщин, устранение административных барьеров в карьерном росте в государственном секторе и в развитии бизнеса, и в принятии «белых квот» и т. д. Борьба с дискриминацией в отношении женщин, в первую очередь, – это борьба с бытовым насилием и, конечно, насилием в отношении детей.

У нас утерян институт семьи, это надо признать. У нас не работает и, более того, нет даже понятийного аппарата «институт отцовства» и еще масса нерешенных социальных проблем женщин. Я являюсь членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Это орган консультативно-совещательный.

Делается очень много. Но, к сожалению, отсутствует мониторинг принятия решений на разных уровнях, а, так как это консультативно-совещательный орган, те, кого мы заслушиваем, – а это акимы, министры, вице-министры – они в основном рисуют радужную картину. Но, как показывает жизнь, на самом деле все не так, как в отчетах. Все эти обстоятельства привели к тому, что мы решили объединиться и по всем фронтам продвигать наши интересы. Зачем это нужно? Надо открывать и создавать новые возможности молодым женщинам. И, кстати, одна из наших задач – это повышение не только статуса женщин, но и ее образовательных возможностей.

Женщина должна быть грамотной на протяжении всей своей жизни. На днях мы вернулись из Женевы, где заседало большое международное сообщество, и 17 человек от нашей страны защищали доклад о положении женщин в Казахстане. Мне очень импонировало, что государственные органы представляли вице-министры, в том числе из силовых структур. Мы обсуждали положение женщин в нашей стране. Международные эксперты задавали вопросы достаточно острые, нелицеприятные, конкретные«.

Салтанат ТУРСЫНБЕКОВА — «С учетом проведенного за последние годы анализа законодательства и практики, хотелось бы осветить отдельные проблемные вопросы. Правильно, мы говорим: куда смотрят родители несовершеннолетней девочки, которую, допустим, украли в соседний аул. Здесь нельзя подходить односторонне. Однозначно, если произошла действительная кража человека (девушки), тем более несовершеннолетней – это уголовно наказуемое преступление. Лицо, совершившее такое преступление, должно быть наказано по всей строгости закона.

Однако есть и другие аспекты. Социальные проблемы, недостаточное воспитание в семье, незнание своих прав, неинформированность, сложившиеся в семье дисфункциональные отношения, существующие психические зависимости (алкоголизм, наркомания, игромания) – все это влияет на поведение девочки и неосознанные поступки. Зачастую оказавшиеся в такой ситуации девочки приводили довод, что этот брак, в сложившейся ситуации (беременность или рождение ребенка) для них – наиболее приемлемое решение. При условии, что эти отношения были взаимными. К тому же, когда вторая сторона, лицо, не достигшее совершеннолетия.

Есть семьи, в которых дети, в силу занятости родителей, предоставлены сами себе. В рамках проекта «Казахстан без насилия в семье», реализуемого в южном регионе страны, мы отметили для себя, что значительное количество населения, особенно женщины, работают в сфере торговли, в частности на рынках. Матери практически с утра до вечера находятся в этой среде. Можно их понять: им нужно прокормить зачастую многодетную семью, обуть, одеть. Остаются ли у этой женщины силы на детей, поговорить с той же дочерью по душам, водить их в различные кружки, активно участвовать и поддерживать несовершеннолетнего ребенка в их разносторонних интересах?

Каждая проблема многоаспектна. Когда речь идет о каком-либо заболевании, чтобы поставить диагноз врачи, в первую очередь, устанавливают причину болезни. Точно так же, если мы хотим найти эффективные решения проблем, мы должны понять и определить факторы, способствующие их совершению и устранить их.

Мы долго можем обсуждать и говорить, винить и жаловаться, перекладывать ответственность друг на друга. Главное понять, признать, что эта проблема существует, и предложить верное решение.

Когда мы говорим о проблемах в семейно-бытовой сфере, мы должны понимать, что в этом вопросе три стороны: с одной – это государство с его законодательными и административными ресурсами, со второй стороны – общество со всеми социальными институтами, с третьей – это конкретная семья и непосредственно человек.

У каждой стороны есть социальная и гражданская ответственность. Выполнение каждой стороной своих обязанностей, чувство ответственности за результаты работы, эффективное взаимодействие и взаимопомощь, на мой взгляд, дадут свои положительные результаты.

Совместно со всеми госорганами под руководством Генеральной прокуратуры и при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК нами был инициирован проект «Казахстан без насилия в семье». Указанный проект реализуется в одном из южных регионов страны – городе Шымкенте.

В системе местных исполнительных органов города Шымкента было создано самостоятельное Управление по делам семьи, детей и молодежи, в каждом районе – центры по поддержке и развитию семьи, медицинский центр по проведению психокоррекционных работ с семейными дебоширами, Кризисный центр.

На сегодняшний день группой депутатов во главе с председателем комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Гульшарой Абдыкаликовой инициируются законопроекты по совершенствованию законодательства в сфере семейно-гендерной политики и профилактики бытового насилия (новая редакция Закона РК «О профилактике бытового насилия»). Проект закона будет широко обсуждаться с гражданским обществом и населением. Ожидается, что предлагаемые в Законе нормы смогут существенно повлиять на улучшение ситуации и обеспечение безопасности граждан, особенно в такой чувствительной сфере, как семья«.

Карлыгаш ТУРСЫНБАЕВА – «Азиза ШУЖЕЕВА: наша задача — до 30% женщин во власти» — Недаром говорят, что женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир. Чтобы страна жила в спокойствии и процветала, необходимо активное участие женщин во всех сферах, в том числе и в большой политике.

В рейтинге Глобального индекса гендерного развития Всемирного экономического форума Казахстан упал с 32 места (2013г.) на 60 место (2018г.), потеряв при этом 28 позиций. Наиболее существенным падение данного индекса стало в подгруппе «Политические права и возможности», падение в рейтинге с 94 место из 149.

По статистике женщины участвуют в социальной жизни общества наравне с мужчинами. Уровень занятости приблизительно одинаковый, в районе 50. Проблема возникает, когда речь заходит о заработной плате, которая составляет 33% в пользу мужчин. Сегодня в Парламенте Республики Казахстан представлены 31 женщины, составляет примерно 21% от общего числа депутатов. А представленность женщин на высших руководящих постах остается не высокой: среди заместителей акимов регионов 10,7% женщин, акимов городов и районов — 1,5%, заместителей председателей комитетов и директоров департаментов центральных государственных органов — 30,4%, руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов — 14,2%, руководителей областных управлений — 17,6%, заместителей акимов городов и районов – 15,4%, и ни одной женщины среди акимов областей.

Для решения вышеуказанных проблем, а также для расширения прав и возможностей женщин Казахстана в сентябре 2019 года самые крупные женские неправительственные организации объединились в состав «Альянса женских сил Казахстана». Деятельность ассоциации будет направлена на выстраивание эффективного сотрудничества между государством и НПО для выработки и принятия мер законодательного, экономического и иного стимулирования гендерного равенства, а также расширения возможностей для женщин. Какие шаги Ассоциация намерена предпринять в самое ближайшее время, мы побеседовали с заместителем председателя «Альянса женских сил Казахстана» Азизой ШУЖЕЕВОЙ — Я думаю, это – утопия, что нужно сохранять традиционный уклад нашего общества.Мы его в любом случае никак не сохраним, потому что уклад общества меняется. Оно развивается в соответствии с веяниями нового времени, новых технологий. Я согласна, что нужно сохранить наш казахский культурный код. Мы должны его обогатить новыми знаниями, которые ранее были не доступны в силу определенного советского периода. Мы должны сохранить все лучшее, что было.

Женщины все больше становятся экономический независимыми. Сейчас семьи более мобильные, живут в разных городах. Нет необходимости жить всем в одной доме, потому что есть разные возможности, в том числе государственные программы, для получения молодыми семьями собственное жилье. Все изменения общества не пройдут не замечено, сохранить баланс и равенство мужчин и женщин в таком патриархальном обществе невозможно.

Казахстанское общество должно стать гендерно-чувствительным, должно стать равноправным, но в тоже время сохранить свою уникальную идентичность. Я думаю, что это большой вопрос для идеологов страны, историков, журналистов, медиа сообщества, творческих людей. Сейчас мы действительно стоим на интересном этапе развития, когда мы либо сделаем толчок и станем более цивилизованным прогрессивным государством, либо мы сохраним свои патриархальные устои, но при этом мы как государство потеряем эффективную рабочую силу в лице женщин. Благодаря системе образования, организациям, различным общественным деятелям мы должны создать социальные лифты для девочек и молодым девушкам. Нужно повысить уровень их образования, чтобы в будущем они смогли воспитать достойное образованное поколение. Только через женщину может быть эволюция в обществе.

В программе Альянса есть пункт, выдвижение женщин на уровень принятия решений, до 30% в исполнительных и государственных структурах власти, это является одним из направлений деятельности нашего альянса. Это значимый объем работы, который мы будем проводить. На сегодняшний день мы написали письма всем казахстанским политическим партиям: и «Нур Отан», и «Акжол», и «КНПК», и «Ауыл», и т.д. Мы предложили законодательно прописать специальные квоты для женщин, то есть выдвижение в партийные списки в законодательные и иные органы равного количества мужчин и женщин с обязательным закреплением списка в виде «зебры» (то есть равноправным чередованием мужчин и женщин в партийных списках). Также мы написали письмо главе государства о том, что нам необходимо обязательно формирования состава всех областных маслихатов на равных условиях с мужчинами — 50 на 50.

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