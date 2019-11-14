«Только через женщину может быть эволюция в обществе»

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Сетевые СМИ о деятельности «Альянса женских сил Казахстана»

««Женщины вносят существенный вклад и обеспечивают благополучие нации» — лидер Альянса женских сил Казахстана» — 15 октября 2019 года в Алматы состоялась пресс-конференция по запуску проекта «Альянс женских сил Казахстана», передает Caravan.kz.

Альянс женских сил Казахстана

В сентябре 2019 года в Казахстане официально начал свою деятельность Альянс женских сил Казахстана. В его состав вошли 20 НПО и организаций, которые занимаются решением проблем, связанных с нарушением прав женщин и детей, гендерным неравенством и созданием возможностей для продвижения женщин в политике, экономике и общественной деятельности.

В Казахстане проживает 9,7 миллиона женщин, что составляет 52 процента от общего населения. Женщины вносят существенный вклад в создание ВВП страны, обеспечивают репродуктивное развитие населения, а также обеспечивают благополучие нации. Для того чтобы женщине было комфортно жить в своей стране, было комфортно рожать и воспитывать ребенка, давать ему образование, необходимы определенные условия. Но, к сожалению, гендерная политика, которую мы наблюдаем в Казахстане на данный момент, оставляет желать лучшего, не устраивает многих из нас. В рейтинге Глобального индекса гендерного развития ВЭФ (Всемирный экономический форум) Казахстан за 2018 год в индексе «Женщины в политике» занял 94-е место. В нашей стране одна женщина — министр, одна — спикер сената парламента РК, и нет ни одной женщины среди областных или городских акимов, — сказала Раушан САРСЕМБАЕВА, президент Альянса женских сил Казахстана.

По ее словам, Альянс женских сил Казахстана планирует работать над тем, чтобы эта статистика улучшилась.

Казахстан – 100 лет назад. Июль 1919 года Казахстан – 100 лет назад. Июль 1919 года
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Кроме того, глава организации отметила, что экономический статус казахстанских женщин ниже, чем у мужчин. Большинство занятых женщин (72 процента) работают в сфере услуг, из-за низкой доступности к финансовым ресурсам и технологиям женщины не имеют возможности масштабироваться и выйти за рамки социального предпринимательства. Эта проблема также является одной из ключевых, над решением которых и будет работать данная организация.

«Борьба с токализацией: в Казахстане появился «Альянс Женских Сил Казахстана»» — По словам кандидата экономических наук Гульмиры КУРГАНБАЕВОЙ, жизнь женщин находится в зоне повышенного риска.

Гендерная политика в стране оставляет желать лучшего. В 2018 году Казахстан занял 94 место в глобальном индексе «женщины в политике». В стране нет ни одной женщины — акима области и города, один министр правительства и всего один спикер сената парламента РК, — привела данные Курганбаева.

По статистике ООН, в 2018 году в брак до 19 лет вступили 11% женщин. По словам аналитика, против женщин было совершено каждое третье преступление — В том числе 97,6% всех изнасилований. Кроме того, 83% насильственных действий против женщин носят сексуальный характер. 15% казахстанок считают, что муж вправе бить свою жену, а на селе каждая пятая принимает бытовое насилие как норму.

Кроме того, Курганбаева заявила, что экономический статус наших женщин ниже, чем у мужчин — 72% работающих женщин заняты в сфере услуг. Из-за низкой доступности к финансовым ресурсам и технологиям они не могут выйти за рамки социального предпринимательства. 57% (большей частью сельчанки) постоянно не трудоустроены и имеют статус либо самозанятых, либо безработных.

Казахстан – 100 лет назад. Ноябрь 1919 года Казахстан – 100 лет назад. Ноябрь 1919 года
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Г. Курганбаева добавила, что в XXI веке в стране процветает идеология токализации — Девушки, не видя для себя реальных социальных лифтов, все чаще уезжают за рубеж, хотят выйти замуж за иностранца или пытаются пристроиться к богатому женатому мужчине.

Миссией Альянса и приоритетным направлением является повышения качества жизни, статуса и благосостояния женщин в Казахстане. В программе деятельности готовы конкретные меры для расширения прав и экономических возможностей женщин. Среди них создание в составе правительства РК агентства по делам женщин, детей и семьи. Его планируют наделить административными, трудовыми и финансовыми ресурсами для эффективной реализации семейной и гендерной политики.

«Альянс женских сил Казахстана попросил наказать Еримбетова за слова о казахских женщинах, обязанных терпеть бытовое насилие» — Альянс женских сил Казахстана попросил министра информации и общественного развития Даурена Абаева разобраться в скандальном заявлении журналиста Мылтыкбая Еримбетова о том, казахские женщины обязаны терпеть бытовое насилие ради семьи и детей. Правозащитницы отметили, что никто не должен подвергать свою жизнь и здоровье в угоду отдельных «псевдолидеров мнений».

Официальное обращение Альянса женских сил Казахстана к министру Даурену Абаеву опубликовали на Facebook: «Исторически у кочевников, было определенное уважительное отношение к женщинам. «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – мир» гласит народная казахская пословица. Как известно, в Казахстане проживает 9,7 млн. женщин (52% населения). Женщины вносят существенный вклад в создание ВВП страны (около 40% ВВП), обеспечивают репродуктивное развитие населения, а также формируют благополучие нации.

Бытовое насилие является преступлением против прав женщин, установленных Конституцией страны. Нашему обществу необходимо транслировать нулевую терпимость к насилию любого рода, в том числе и на семейно-бытовой почве. В этой связи считаем важным принять меры в отношении журналиста Мылтыкбая Еримбетова, который считая себя лидером мнения призывает смириться с нарушением конституционных прав и свобод женщин».

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Правозащитницы также призвали казахстанские СМИ и НПО поддержать инициативу по формированию нулевой терпимости к бытовому насилию и поддержать женщин, пострадавших от этого преступления. Они отметили, что любые случаи нарушения прав женщин, а также призывы к сохранению данного вида насилия должны получить порицание. А самих казахстанок попросили не обращать внимания на «отдельных личностей»:

«Мы – казахстанские женщины хотим жить в стране с равными возможностями, быть социально и экономически реализованными, сохранять свое репродуктивное здоровье и иметь возможность спокойно воспитывать своих детей. Все права и свободы женщин гарантируются Конституцией и другими законодательными актами.

Никто не должен терпеть насилие и подвергать свою жизнь, а также жизнь и здоровье своих детей в угоду мнениям отдельных псевдо «лидеров мнений». Альянс женских сил Казахстана считает данные высказывания отдельных «личностей» противозаконными и приложит все усилия для борьбы с бытовым насилием, а также иными дискриминациями в отношении женщин».

Напомним, что журналист Мылтыкбай Еримбетов в программе на телеканале КТК призвал казахстанок терпеть побои от мужа ради детей и семьи: «Всегда так было, 80% казахских женщин терпели и терпят побои. Ради семьи, детей. Дети – самое лучшее на свете, ради них нужно терпеть, даже если тебя бьет муж. Нельзя говорить, нужно было развестись или в суд подать на мужа, когда детей было меньше. Мужчины поздно взрослеют. Примите это, терпите, живите, что бы там ни было, может, он когда-нибудь образумится».

Мира МУСТАФИНА – «О феминизме, токал и бытовом насилии. Зачем Казахстану нужен женский альянс» — Долгие годы вопрос бытового насилия открыто не обсуждался в стране и не рассматривался как социальная проблема. Придерживались позиции, что семья – это личное дело каждого. Насилие, как и гендерное неравенство, это не только семейная проблема или проблема отдельно взятого человека, это вопрос для всего общества. И, кстати, всего лишь 40% казахстанцев уверены, что мужчины и женщины и по Конституции, и в реальности имеют у нас равные права. «Права-то равные по Конституции, но тогда почему в Казахстане нет женщин-акимов областей?» – обратилась через соцсети в Гостиную ЛИТЕРа студентка Аида БЕМАНОВА. Чтобы открыто обсудить эти актуальные проблемы, в Гостиную приглашены председатель Альянса женских сил Казахстана Раушан САРСЕМБАЕВА, руководитель агентства репутационного менеджмента BIGNAME, заместитель председателя Альянса женских сил Азиза ШУЖЕЕВА и член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Салтанат ТУРСЫНБЕКОВА.

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Раушан САРСЕМБАЕВА — «За 25 лет общественные организации, которые вошли в Альянс женских сил Казахстана, сделали имя и заняли твердые позиции в своей нише. Главное – четко понимают проблемы, которые сейчас надо решать. Но ни одна организация не может пролоббировать свои интересы в одиночку на уровне принятия решения. Вот поэтому, объединившись, мы становимся реальной силой, которая выступает не только от имени 20 общественных организаций и коллективов.

Приведу пример: в Союз кризисных центров входят около 40 кризисных центров по всей стране. Но мы представляем интересы всех казахстанских женщин. Мы защищаем их права, а также права семьи, детей. Мы – матери, и лоббировать эти интересы будем на самом высоком политическом уровне. Защита прав женщин – это не просто слова, мы поставили свои задачи в соответствии с положением ООН о защите прав женщин и дискриминации против женщин: это и защита политических прав и продвижение женщин на уровне политики; это и расширение экономических возможностей женщин, устранение административных барьеров в карьерном росте в государственном секторе и в развитии бизнеса, и в принятии «белых квот» и т. д. Борьба с дискриминацией в отношении женщин, в первую очередь, – это борьба с бытовым насилием и, конечно, насилием в отношении детей.

У нас утерян институт семьи, это надо признать. У нас не работает и, более того, нет даже понятийного аппарата «институт отцовства» и еще масса нерешенных социальных проблем женщин. Я являюсь членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Это орган консультативно-совещательный.

Делается очень много. Но, к сожалению, отсутствует мониторинг принятия решений на разных уровнях, а, так как это консультативно-совещательный орган, те, кого мы заслушиваем, – а это акимы, министры, вице-министры – они в основном рисуют радужную картину. Но, как показывает жизнь, на самом деле все не так, как в отчетах. Все эти обстоятельства привели к тому, что мы решили объединиться и по всем фронтам продвигать наши интересы. Зачем это нужно? Надо открывать и создавать новые возможности молодым женщинам. И, кстати, одна из наших задач – это повышение не только статуса женщин, но и ее образовательных возможностей.

Женщина должна быть грамотной на протяжении всей своей жизни. На днях мы вернулись из Женевы, где заседало большое международное сообщество, и 17 человек от нашей страны защищали доклад о положении женщин в Казахстане. Мне очень импонировало, что государственные органы представляли вице-министры, в том числе из силовых структур. Мы обсуждали положение женщин в нашей стране. Международные эксперты задавали вопросы достаточно острые, нелицеприятные, конкретные«.

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Салтанат ТУРСЫНБЕКОВА — «С учетом проведенного за последние годы анализа законодательства и практики, хотелось бы осветить отдельные проблемные вопросы. Правильно, мы говорим: куда смотрят родители несовершеннолетней девочки, которую, допустим, украли в соседний аул. Здесь нельзя подходить односторонне. Однозначно, если произошла действительная кража человека (девушки), тем более несовершеннолетней – это уголовно наказуемое преступление. Лицо, совершившее такое преступление, должно быть наказано по всей строгости закона.

Однако есть и другие аспекты. Социальные проблемы, недостаточное воспитание в семье, незнание своих прав, неинформированность, сложившиеся в семье дисфункциональные отношения, существующие психические зависимости (алкоголизм, наркомания, игромания) – все это влияет на поведение девочки и неосознанные поступки. Зачастую оказавшиеся в такой ситуации девочки приводили довод, что этот брак, в сложившейся ситуации (беременность или рождение ребенка) для них – наиболее приемлемое решение. При условии, что эти отношения были взаимными. К тому же, когда вторая сторона, лицо, не достигшее совершеннолетия.

Есть семьи, в которых дети, в силу занятости родителей, предоставлены сами себе. В рамках проекта «Казахстан без насилия в семье», реализуемого в южном регионе страны, мы отметили для себя, что значительное количество населения, особенно женщины, работают в сфере торговли, в частности на рынках. Матери практически с утра до вечера находятся в этой среде. Можно их понять: им нужно прокормить зачастую многодетную семью, обуть, одеть. Остаются ли у этой женщины силы на детей, поговорить с той же дочерью по душам, водить их в различные кружки, активно участвовать и поддерживать несовершеннолетнего ребенка в их разносторонних интересах?

Каждая проблема многоаспектна. Когда речь идет о каком-либо заболевании, чтобы поставить диагноз врачи, в первую очередь, устанавливают причину болезни. Точно так же, если мы хотим найти эффективные решения проблем, мы должны понять и определить факторы, способствующие их совершению и устранить их.

Мы долго можем обсуждать и говорить, винить и жаловаться, перекладывать ответственность друг на друга. Главное понять, признать, что эта проблема существует, и предложить верное решение.

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Когда мы говорим о проблемах в семейно-бытовой сфере, мы должны понимать, что в этом вопросе три стороны: с одной – это государство с его законодательными и административными ресурсами, со второй стороны – общество со всеми социальными институтами, с третьей – это конкретная семья и непосредственно человек.

У каждой стороны есть социальная и гражданская ответственность. Выполнение каждой стороной своих обязанностей, чувство ответственности за результаты работы, эффективное взаимодействие и взаимопомощь, на мой взгляд, дадут свои положительные результаты.

Совместно со всеми госорганами под руководством Генеральной прокуратуры и при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК нами был инициирован проект «Казахстан без насилия в семье». Указанный проект реализуется в одном из южных регионов страны – городе Шымкенте.

В системе местных исполнительных органов города Шымкента было создано самостоятельное Управление по делам семьи, детей и молодежи, в каждом районе – центры по поддержке и развитию семьи, медицинский центр по проведению психокоррекционных работ с семейными дебоширами, Кризисный центр.

На сегодняшний день группой депутатов во главе с председателем комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Гульшарой Абдыкаликовой инициируются законопроекты по совершенствованию законодательства в сфере семейно-гендерной политики и профилактики бытового насилия (новая редакция Закона РК «О профилактике бытового насилия»). Проект закона будет широко обсуждаться с гражданским обществом и населением. Ожидается, что предлагаемые в Законе нормы смогут существенно повлиять на улучшение ситуации и обеспечение безопасности граждан, особенно в такой чувствительной сфере, как семья«.

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Карлыгаш ТУРСЫНБАЕВА – «Азиза ШУЖЕЕВА: наша задача — до 30% женщин во власти» — Недаром говорят, что женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир. Чтобы страна жила в спокойствии и процветала, необходимо активное участие женщин во всех сферах, в том числе и в большой политике.

В рейтинге Глобального индекса гендерного развития Всемирного экономического форума Казахстан упал с 32 места (2013г.) на 60 место (2018г.), потеряв при этом 28 позиций. Наиболее существенным падение данного индекса стало в подгруппе «Политические права и возможности», падение в рейтинге с 94 место из 149.

По статистике женщины участвуют в социальной жизни общества наравне с мужчинами. Уровень занятости приблизительно одинаковый, в районе 50. Проблема возникает, когда речь заходит о заработной плате, которая составляет 33% в пользу мужчин. Сегодня в Парламенте Республики Казахстан представлены 31 женщины, составляет примерно 21% от общего числа депутатов. А представленность женщин на высших руководящих постах остается не высокой: среди заместителей акимов регионов 10,7% женщин, акимов городов и районов — 1,5%, заместителей председателей комитетов и директоров департаментов центральных государственных органов — 30,4%, руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов — 14,2%, руководителей областных управлений — 17,6%, заместителей акимов городов и районов – 15,4%, и ни одной женщины среди акимов областей.

Для решения вышеуказанных проблем, а также для расширения прав и возможностей женщин Казахстана в сентябре 2019 года самые крупные женские неправительственные организации объединились в состав «Альянса женских сил Казахстана». Деятельность ассоциации будет направлена на выстраивание эффективного сотрудничества между государством и НПО для выработки и принятия мер законодательного, экономического и иного стимулирования гендерного равенства, а также расширения возможностей для женщин. Какие шаги Ассоциация намерена предпринять в самое ближайшее время, мы побеседовали с заместителем председателя «Альянса женских сил Казахстана» Азизой ШУЖЕЕВОЙ — Я думаю, это – утопия, что нужно сохранять традиционный уклад нашего общества.Мы его в любом случае никак не сохраним, потому что уклад общества меняется. Оно развивается в соответствии с веяниями нового времени, новых технологий. Я согласна, что нужно сохранить наш казахский культурный код. Мы должны его обогатить новыми знаниями, которые ранее были не доступны в силу определенного советского периода. Мы должны сохранить все лучшее, что было.

Женщины все больше становятся экономический независимыми. Сейчас семьи более мобильные, живут в разных городах. Нет необходимости жить всем в одной доме, потому что есть разные возможности, в том числе государственные программы, для получения молодыми семьями собственное жилье. Все изменения общества не пройдут не замечено, сохранить баланс и равенство мужчин и женщин в таком патриархальном обществе невозможно.

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Казахстанское общество должно стать гендерно-чувствительным, должно стать равноправным, но в тоже время сохранить свою уникальную идентичность. Я думаю, что это большой вопрос для идеологов страны, историков, журналистов, медиа сообщества, творческих людей. Сейчас мы действительно стоим на интересном этапе развития, когда мы либо сделаем толчок и станем более цивилизованным прогрессивным государством, либо мы сохраним свои патриархальные устои, но при этом мы как государство потеряем эффективную рабочую силу в лице женщин. Благодаря системе образования, организациям, различным общественным деятелям мы должны создать социальные лифты для девочек и молодым девушкам. Нужно повысить уровень их образования, чтобы в будущем они смогли воспитать достойное образованное поколение. Только через женщину может быть эволюция в обществе.

В программе Альянса есть пункт, выдвижение женщин на уровень принятия решений, до 30% в исполнительных и государственных структурах власти, это является одним из направлений деятельности нашего альянса. Это значимый объем работы, который мы будем проводить. На сегодняшний день мы написали письма всем казахстанским политическим партиям: и «Нур Отан», и «Акжол», и «КНПК», и «Ауыл», и т.д. Мы предложили законодательно прописать специальные квоты для женщин, то есть выдвижение в партийные списки в законодательные и иные органы равного количества мужчин и женщин с обязательным закреплением списка в виде «зебры» (то есть равноправным чередованием мужчин и женщин в партийных списках). Также мы написали письмо главе государства о том, что нам необходимо обязательно формирования состава всех областных маслихатов на равных условиях с мужчинами — 50 на 50.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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