Назначен замакима Актюбинской области

Актобе. 14 ноября. КазТАГ — Назначен заместить акима Актюбинской области, сообщает пресс-служба акима области.

«Глава региона Ондасын Уразалин представил нового заместителя акима области по экономическим вопросам. По согласованию с администрацией президента РК на эту должность назначен Руслан Мамунов», — говорится в сообщении.

39-летний Руслан Мамунов в разные годы работал менеджером, главным менеджером АО «КазМунайГаз», начальником отдела инвестиционных проектов и капитального строительства АО «НК «Қазақстан темір жолы», начальником отдела контрактов АО «KazSatNet».

До назначения замакима Актюбинской области Мамунов с марта 2019 года занимал должность председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».