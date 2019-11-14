Президент РК об изъятии земель у «латифундистов»: Работа продвигается крайне медленно

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Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев сделал замечание по продвижению работы по его поручению об изъятии земель у «латифундистов», передает корреспондент агентства.

«В послании я ставил задачу изъятия земель у «латифундистов», которые не занимаются их культивацией. Это очень серьезное поручение, данное не ради красного словца. Дожились до того, что добросовестным, трудолюбивым фермерам, крестьянам негде работать, негде пасти скот. Работа по моему поручению продвигается крайне медленно. Похоже, решили спустить на тормозах, поддавшись давлению тех, кто заинтересован в данном положении вещей», — цитирует Акорда Токаева с совещания по развитию Акмолинской области, проходящего в Кокшетау в четверг.

Напомним, в начале сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель у «латифундистов».

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