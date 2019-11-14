При подготовке новой индустриально-инновационной программы надо учесть все ошибки – Токаев

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ — При подготовке новой индустриально-инновационной программы надо учесть все ошибки, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Нам не следует заниматься прожектерством, очковтирательством. При подготовке новой государственной индустриально-инновационной программы следует учесть все ошибки предыдущих программ. Необходим объективный анализ, эффективные действия, а не победные отчеты», — цитирует Акорда Токаева с совещания по развитию Акмолинской области, проходящего в Кокшетау в четверг.

Он отметил, что «задача правительства, депутатов парламента, акимов областей – направить все свои усилия на полную реализацию долгосрочной стратегии Елбасы, плана нации и пяти институциональных реформ».

«Только так мы сможем преодолеть вызовы и трудности», — подчеркнул Токаев.