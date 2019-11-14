Об ужасном состоянии придорожных туалетов высказался президент РК

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Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ — Об ужасном состоянии придорожных туалетов высказался президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Имеются существенные факторы, которые сдерживают приток туристов (в Акмолинскую область – КазТАГ). О каком сервисе можно говорить, если мы не можем привести в порядок самое необходимое – придорожные туалеты, об ужасном состоянии которых не говорил разве что ленивый?» — цитирует Акорда Токаева с совещания по развитию Акмолинской области, проходящего в Кокшетау в четверг.

По его словам, туристский потенциал Акмолинской области задействован не полностью.

«Мы всегда говорим, что Акмолинская область обладает значительными природно-рекреационными ресурсами и объектами культурного наследия, но ее туристский потенциал задействован далеко не полностью. На сегодня вклад туристской отрасли в ВРП не превышает и 0,5%», — отметил Токаев.

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