Еще летом Д.Трамп и Р.Т.Эрдоган договорились об увеличении объема американо-турецкой торговли до $100 миллиардов

Теперь появилась информация о том, что американский президент на прошлой неделе направил турецкому лидеру письмо с предложением заключить торговое соглашение на $100 миллиардов

Издание Diyarbakır Söz опубликовало статью под названием «Liderler neyi görüşecekler» — «Какие вопросы лидеры будут обсуждать».

В ней говорится так: «Задача по доведению товарооборота до $100 миллиардов.

Несмотря на наличие серьезных проблем в двусторонних отношениях, одного только того факта, что Эрдоган и Трамп продолжают настаивать на том, что «мы должны увеличить объем торговли», достаточно для того, чтобы вопрос доведения объема двусторонней торговли до $100 миллиардов сделался одной из главных тем завтрашней встречи.

Ожидается, что любой шаг, который призван способствовать укреплению экономических связей и торговли между двумя странами, окажет положительное воздействие на динамику турецко-американских политических и дипломатических отношений. Поэтому ожидается, что каждое конкретное экономическое решение, которое будет принято на завтрашней встрече, внесет также весомый вклад в дальнейшее развитие двусторонних связей».

Откуда взялась цифра в $100 миллиардов, если показатель нынешнего турецко-американского товарооборота едва дотягивает до $20 миллиардов? Впервые она была произнесена во время состоявшейся прошлым летом в японском городе Осака встречи лидеров двух стран. Затем связанный с такой цифрой разговор имел продолжение в сентябре нынешнего года.

Газета Hurriyet Daily News опубликовала тогда материал под названием «Turkey, US to achieve $100 billion trade target with concrete steps: Erdoğan» — «Турция и США намерены предпринять конкретные меры для достижения цели по доведению двустороннего товарооборота до $100 миллиардов».

В нем излагается следующее: «Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция и Соединенные Штаты Америки предпринимают конкретные шаги для достижения согласованного сторонами целевого объема двусторонней торговли в $100 миллиардов.

«Нынешний показатель двустороннего товарооборота между Турцией и США в $20 миллиардов долларов отстает от реально возможного потенциального уровня. Мы с президентом [США] [Дональдом] Трампом в ходе нашей последней встрече в Осаке договорились увеличить [объем нашей торговли] до $100 миллиардов. Мы начали предпринимать конкретные шаги в этом направлении», — сказал 10 сентября Эрдоган.

Такое заявление турецкий президент сделал во время выступления на проводившемся в президентском комплексе в столице Анкаре мероприятии по случаю приема делегации США во главе с министром торговли Уилбуром Россом.

«Я считаю, что встречи, которые мы с вами провели, будут способствовать укреплению нашего сотрудничества», — заявил он, обращаясь к членам американской делегации».

Сейчас, накануне назначенной на среду (по американскому времени) встречи двух президентов в американских СМИ появилась информация о том, что-де Дональд Трамп на прошлой неделе направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с предложением заключить торговое соглашение на $100 миллиардов, а также с изложением возможности обхода американских санкций в связи с покупкой Турцией российских зенитных комплексов С-400. Из нее следует, что соответствующий проектный пакет был уже готов на момент вторжения турецких войск в Сирию, то есть еще месяц назад. Из-за этой военной акции официальной Анкары американская сторона была вынуждена несколько отсрочить передачу указанного пакета предложений турецкой стороне. После того, как Вашингтон добился прекращения огня в Северной Сирии, этот самый пакет, предусматривающий, помимо прочего, визит Эрдогана в США, снова оказался на повестке дня.

В свете вышеприведенных сведений о достижении американским и турецким лидерами договоренности довести объем двусторонней торговли до $100 миллиардов появление такого набора предложений ничего неожиданного собой не представляет. Она (эта договоренность) должна была получить развитие и вылиться в конкретные меры. Появившаяся сейчас информация о разработке представителями Белого дома связанного с ней пакета предложений служит подтверждением правоты такого умозрительного вывода.

