Рефинансирование более 8,6 тыс. валютных ипотек одобрено по программе Нацбанка РК

Алматы. 14 ноября. КазТАГ – Рефинансирование более 8,6 тыс. валютных ипотечных займов одобрено по программе Национального банка Казахстана, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«По состоянию на 1 ноября 2019 года на рефинансирование валютных ипотечных займов в банки подано 9205 заявок, из них на рефинансирование одобрен 8641 заем на сумму Т76,4 млрд, рефинансировано 7226 займов на сумму Т62,5 млрд», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Это второй блок программы, который предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года.

«Первый блок направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Национальным Банком Казахстана было выделено Т130 млрд. По состоянию на 1 ноября 2019 года на рефинансирование займов в банки подано 33,5 тыс. заявок, из них на рефинансирование одобрено 27 573 займа на сумму Т170,2 млрд, с учетом револьверного механизма рефинансировано 26 279 займов на сумму Т155,5 млрд», — уточнил регулятор.