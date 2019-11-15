Заговор против доллара

Противостояние криптовалют и фиатного мира становится очевидным. Заменит ли криптовалюта реальные деньги?

Ничего невозможного в этом мире нет. Кто знает, что будет через 20-30 лет? Заместитель руководителя инвестиционного департамента управляющей компании 8848 Invest Виктор Першиков не исключает, что настанет то время, когда существование национальных валют станет бессмысленным.

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– В начале года, как всегда, эксперты щедро делятся своими прогнозами, почитать их любопытно. Но еще интереснее в конце года подвести итоги. Давайте обратимся к прогнозам одного уважаемого делового издания, которое несколько месяцев назад опубликовало некий рейтинг самых перспективных криптовалют. Пройдемся по этому списку: SONM (SNM), Nucleus Vision (NCASH), PLATINCOIN (PLC), Bread (BRD), ReddCoin (RDD). Как показали в этом году эти криптовалюты?

– На 10 ноября 2019 года четыре из пяти представленных активов показали отрицательные результаты (-57% SNM, -88% NCASH, -63% PLC, -57% RDD) и оказались хуже рынка, если сравнивать их результаты с криптоиндексом TOTAL2, оценивающим капитализацию рынка без учёта капитализации Bitcoin (индекс TOTAL2 с начала года прибавил 59%). Только один актив – Bread – показал рост на 74% с первого января.

– Вот вам и уважаемое издание, с его рейтингами, в том числе самых богатых людей планеты! Почему такое фиаско? Почему прогнозы даже авторитетных медиа в отношении развития крипторынка не сбываются? Он слишком он непредсказуем и многомерен?

– Эти активы представляют разные секторы криптовалютного рынка, их объединяет фактор низкой капитализации, что позволяет отнести их к цифровым активам третьего эшелона, то есть высокорисковым низкокапитализированным криптовалютам и токенам. Соответственно, для того, чтобы делать ставку на рост этих активов, нужно было не только рассчитывать на рост всего рынка, но и на то, что секторы, к которым относятся эти активы, также будут если не опережать, то хотя бы не отставать от бенчмарка. Как видно, увеличения капитализации в этих секторах на ноябрь 2019 не случилось.

Тот факт, что Bread подорожал на 74%, в отличие от остальных активов, не вызывает удивления, поскольку данное блокчейн-решение представляет собой понятный и удобный инструмент для участников рынка – криптокошелёк для мобильных устройств. Так как в настоящее время на крипторынке присутствует все увеличивающееся количество институциональных участников, не готовых инвестировать свои средства просто лишь в очередную копию биткоина или малопрозрачный блокчейн-проект, то становится очевидным, что рост Bread был вызван именно спросом со стороны участников рынка, предпочитающих держать в свои криптовалютных портфелях токены проектов, предлагающих реальные решения, которыми можно пользоваться без необходимости глубоко изучать white paper и надеяться на то, что альткоин вдруг внезапно выстрелит и даст иксы.

– Логично ли проводить параллели криптовалют и акций: дескать, акции растут, и за 40 лет стодолларовое вложение способно превратиться в 6 млн. Как вы считаете, правильно ли это, что природа криптовалюты такая же, как у акций, спекулятивная?

– Как минимум тот факт, что криптовалютный рынок слишком молодой, уже делает затруднительным проведение параллелей между ним и фондовыми рынками, особенно развитых стран. Что касается природы криптовалют – в настоящее время спекулятивный интерес превалирует над инвестиционным, однако увеличение количества профессиональных участников, формирующих портфели из криптовалют и токенов, а также приход институциональных инвесторов на этот рынок, позволяет рассчитывать на то, что в будущем будет наблюдаться перевес в сторону «сохранения и приумножения» своих капиталов при инвестициях в крипторынок, с постепенным, но, разумеется, не полным, уменьшением спекулятивного интереса, в первую очередь, в наиболее стабильных и капитализированных активах криптовалютного рынка.

– Американский регулятор поставил под запрет ряд инновационных и, казалось, перспективных криптопроектов. В их числе – разработки Facebook и Telegram? Что вы думаете по этому поводу?

– Проекты Libra и Telegram разнятся по своим характеристикам с точки зрения того, почему регуляторы США в настоящее время не допускают эти проекты до широкой аудитории, настаивая на необходимости глубокой проработки юридических и технических вопросов, особенно в части политик по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, и политик KYC («знай своего клиента»). Если запрет на проект TON от Павла Дурова вызван в первую очередь тем, что он ориентирован на регионы, с которыми у США, мягко говоря, напряженные отношения (Ближний Восток как яркий пример), то агрессивный тон относительно проекта Libra связан с давно тянущейся и не самой приятной историей компании Facebook в части влияния на выборы в США и распространения через эту сеть незаконных материалов.

Так как лоббирование интересантов является абсолютной нормой для США, я не удивлюсь, что сейчас мы наблюдаем не более чем классическую внутриполитическую борьбу за рынок сбыта, который, что логично, регулятор не может просто так отдать на откуп миллениалам с их максимализмом в части противостояния классическим финансовым системам. Поэтому в ближайшие несколько лет попытки всяческим образом заблокировать проекты Libra и TON будут только набирать обороты, и этим двум компаниям придется пройти очень тернистый путь, чтобы убедить не только регуляторов разных стран, но и самих пользователей в стабильности, безопасности и надежности их блокчейн-решений. Однозначно можно сказать, что, как минимум, до ноября 2020 года, когда в США пройдут президентские выборы, мы вряд ли можем рассчитывать на запуск этих двух проектов.

– Сможет ли некий аналог денег, коим безусловно является криптовалюта, со временем заместить реальную валюту – доллар, евро, юань? Или сопротивление со стороны государств, которые абсолютно уверены в том, что собственная валюта – это важная часть суверенитета, будет продолжаться, и наступление бесполезно?

– Я не могу утверждать, что со стороны компаний и проектов, предлагающих свои криптовалюты и блокчейн-решения, сейчас идёт активное наступление на привычный фиатный мир по всем фронтам, хотя бы потому, что без взаимодействия с классическими финансовыми институтами, например в разрезе обмена криптовалюты на фиат, без государств и Центробанков попросту не обойтись. Термин «холодная война», на мой взгляд, лучше описывает текущую ситуацию в данном противостоянии, хоть и не полностью отражает нынешнее положение дел.

Повсеместное принятие криптовалют невозможно без участия государств и мега регуляторов, и это очевидно хотя бы по тому, что для последних национальные стейблкоины сейчас становятся все более актуальными, и в первую очередь для стран с развивающимися экономиками. Это, соответственно, станет очередной вехой в вопросе принятия государствами блокчейн-технологий. Следующим шагом станет разработка актуального законодательства и регулирования всей отрасли, что также потребует времени.

Но судить о том, станут ли криптовалюты альтернативой и заменой фиатным деньгам, мы сможем не раньше чем через пару-тройку десятилетий.

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