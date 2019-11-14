Токаев об учителях: От созданных условий работы зависит уровень образования наших детей

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Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о недовольстве учителей созданными для них условиями работы, передает корреспондент агентства.

«Учитель – это основа системы образования. От созданных для него условий работы зависит уровень образования наших детей. Поэтому не нужно удивляться возмущению наших учителей, их недовольству положением дел», — цитирует Акорда Токаева с совещания по развитию Акмолинской области, проходящего в Кокшетау в четверг.

Также он отметил, что министерству образования и науки (МОН) РК и местным исполнительным органам (МИО) «нужно реально поддерживать учителей».

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