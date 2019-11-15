Алматы просит финансовой независимости

Алматы. 15 ноября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Алматы хочет самостоятельно привлекать международные инвестиции, заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Во время визита главы государства на совещании мы подняли вопрос, чтобы городу дали возможность, используя рейтинг, самостоятельно иметь возможность привлечения кредитных средств», — сказал Сагинтаев на конгрессе финансистов Казахстана в пятницу в Алматы.

По его словам, акимат города вышел с вопросом, что сегодня Алматы не хватает полномочий в вопросах долгосрочного финансирования, хотя город имеет международный рейтинг «BBB» – одного уровня с Мадридом, Москвой или Мехико.

«Мы реорганизовали и переназвали ранее созданные в Алматы организации. Теперь это Almaty Finance, «Алматы микрофинансовая организация». Они сегодня работают и выдают (кредиты – КазТАГ) под 2% для малого бизнеса, особенно который работает на окраинах. Но такого рода институты сейчас (в Казахстане – КазТАГ) ставятся под ускоренную приватизацию. Если мы их потеряем, то вся программа (…) – надо здесь сбалансировать, дать какую-то отсрочку, чтобы работа была проведена. До какого-то уровня – самостоятельно, а большие суммы согласовывать, учитывая, что город является донором, обсудить эти вопросы можно. Это позволило бы городу привлекать масштабные инвестиции», — добавил Сагинтаев.

Финансовый сектор, по данным акима, занимает порядка 9% в налогах города, это по итогам 10 месяцев порядка Т160 млрд. Активно работающих субъектов малого и среднего бизнеса в городе – 190 тыс., и они обеспечивают порядке 40% ВРП Алматы.