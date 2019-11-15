Новые технологии на проекте мирового уровня

Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) рассчитывает увеличить объемы производства в результате реализации проекта снятия производственных ограничений по газу КПК (Проект СПОГ) и расширению мощностей по переработке газа, сообщает пресс-служба КПО.

«Проект предусматривает ввод в эксплуатацию дополнительных установок переработки газа, подобных тем, что уже эксплуатируются на КПК. Возросшие объемы добычи жидких углеводородов приведут к значительной экономической выгоде для Республики Казахстан и партнеров по Карачаганакскому месторождению», — уточнили в КПО в пятницу.

Напомним, в конце 2018 года партнеры по Карачаганакскому проекту подписали соглашение о санкционировании Проекта СПОГ, которое предусматривает монтаж передовых технологических установок осушения DRIZO. Немаловажную роль в нем будет играть и технологическое достижение компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» – экспортный трубопровод КПК-КОТС, который является самым длинным бесшовным трубопроводом в мире. В нем сконцентрировался труд сотен людей, напряженная работа местных проектных компаний, групп логистики, сотрудников по технике безопасности персонала на промысле.

На новом перерабатывающем заводе после снятия производственных ограничений по газу осушение газа будет осуществляться с помощью контактора гликоля и двух современных гликолевых установок осушения газа DRIZO. Установки DRIZO проекта снятия производственных ограничений по газу Карачаганака являются высокотехнологичным оборудованием для удаления воды из газа. Каждая из них была сконструирована и изготовлена в виде десяти модулей средним весом в 80 тонн, перевозка которых осуществлялась по сложному маршруту по суше, морю, рекам и каналам, морю и опять по суше с производственно-сборочной площадки в Румынии до порта и далее до Аксая в Казахстане.

Установки DRIZO основаны на экологически чистой технологии с минимальным количеством выбросов CO2 и бензол-толуол-ксилольной фракции, которые непрерывно регенерируют гликоль, поступающий из контакторов, с помощью удаления воды растворителем вместо общераспространенного метода отпаривания газа. Удаление воды растворителем позволяет получать гликоль высокой чистоты, что, в свою очередь, позволяет достигать более низкой точки росы. Каждый модуль установки DRIZO, отвечающий за определенную функцию техпроцесса, был сконструирован для размещения на производственной площадке размерами, позволяющими его перевозку по данному маршруту, что с конструктивной точки зрения было осуществить нелегко. При разработке Карачаганакского месторождения КПО применяет наиболее передовые и инновационные технологии.

КПО за первое полугодие добыла более 73 млн баррелей нефтяного эквивалента в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа на экспорт и очищенного газа для использования в качестве топлива. Дополнительно, более 4,5 млрд кубометров сырого газа было закачано в пласт, что составило 46,3% от общего объема добываемого газа.

Этот год ознаменовал собой 40-летний юбилей Карачаганакского месторождения, открытие которого стало важнейшим событием в истории нефтегазовой отрасли Казахстана. Сегодня Карачаганак является проектом мирового уровня, генерирующим значительные доходы для Республики Казахстан и компаний-партнеров по проекту. Компания занимает одно из лидирующих мест в списке казахстанских производителей нефти и газа. С начала действия окончательного соглашения по разделу продукции в освоение месторождения инвестировано более $25 млрд. Подписание соглашения по установке четвертого компрессора обратной закачки газа – важнейший этап в освоении Карачаганакского месторождения. Проект нацелен на продление полки добычи жидких углеводородов, что, в свою очередь, позволит существенно увеличить прибыль для Республики Казахстан и партнеров компании. Проект также обеспечит средства для реализации последующих инвестиционных проектов на месторождении.

Проект установки четвертого компрессора обратной закачки газа является одним из трех проектов продления полки добычи, которые также включают в себя проект снятия производственных ограничений по газу КПК и проект строительства пятого внутрипромыслового трубопровода, находящиеся на этапе реализации. При этом, охрана окружающей среды и повышение энергоэффективности производства – приоритетные задачи компании. Особое внимание уделяется снижению выбросов загрязняющих веществ, утилизации отходов и внедрению «зеленых» технологий. Всего за период с 1998 года КПО направила $398 млн на реализацию природоохранных мероприятий.

КПО прилагает все усилия для достижения максимального уровня местного содержания на Карачаганакском проекте, уделяя при этом особое внимание локализации производства оборудования и материалов в Казахстане. В течение первого полугодия КПО подписала восемь контрактов на поставку новых отечественных товаров из тех, что ранее закупались за рубежом. За отчетный период доля местного содержания в поставках товаров, работ и услуг на Карачаганакском проекте превысила 56%.

Увеличение местного содержания в кадрах также является одним из приоритетных направлений в деятельности КПО. В настоящий момент в КПО работают около 4 тыс. казахстанских сотрудников. На сегодня общий объем инвестиций, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области, превысил $380 млн.