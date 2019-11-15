Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за четверг в пятницу незначительно подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т387,8, а продажи – Т389,3.

В Алматы в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет Т387,8, продажи – Т389,4.

В Шымкенте $1 в обменниках покупают в среднем по Т388,6, а продают по Т389,4.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т388,49.