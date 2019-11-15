Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды сохранится в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами на юге и юго-востоке пройдут осадки в виде дождя и снега, на северо-востоке, северо-западе и в центре республики снег. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, гололед, поземок. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -17-19, днем -15-17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью -1+1, днем +10+12.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -13-18, ночью -16-21.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -7-12 (на юге 0), ночью -13-18.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -8-13.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3-8, ночью -10-15.

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -3+2.

В Алматинской области днем местами дождь с небольшим снегом, ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -4+1.

В Туркестанской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью -2+3.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Мангистауской области ночью местами небольшой дождь, местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью +1+6.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем +1+6, ночью -3+2.

В Актюбинской области тоже местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Северо-Казахстанской области местами туман. Днем -7-12, ночью -12-17.

В Атырауской области без осадков. Днем +1+6, ночью -3+2.

В Павлодарской области местами небольшой снег. Днем +10+15, ночью +12+17.

«В ближайшие сутки на горных реках республики будут наблюдаться колебания водности. На реках северной половины республики продолжится охлаждение водной поверхности и усиление ледообразования», — добавили синоптики.