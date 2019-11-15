«Не занимайтесь очковтирательством: Токаев устроил разнос в Кокшетау». «Зачем казахстанцам поддерживать президента?». «Не спрашивайте, что Казахстан может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для Казахстана?». «День теңге. Со слезами на глазах»

Сетевой Казахстан 15 ноября 2019г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Не занимайтесь очковтирательством: Токаев устроил разнос в Кокшетау» — Работа по изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных земель продвигается медленно, заявил президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Добросовестным фермерам и крестьянам негде пасти скот, высказался он. Лишать латифундистов (тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, но держат ее впрок) земель Токаев призывал еще в своем послании в сентябре — «Это очень серьезное поручение, данное не ради красного словца. Дожили до того, что добросовестным, трудолюбивым фермерам, крестьянам негде работать, негде пасти скот. Работа по моему поручению продвигается крайне медленно. Похоже, решили спустить на тормозах, поддавшись давлению тех, кто заинтересован в данном положении вещей«, — озвучил глава государства на совещании по развитию Акмолинской области в Кокшетау.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Зачем казахстанцам поддерживать президента?» — Президент ТОКАЕВ по одному встречается с членами Национального совета общественного доверия, тратит на каждого по сорок минут – но что он хочет узнать? Напрашивающийся ответ – получить правду не от чиновников, очевиден, но … немного легковесен. Люди в НСОД привлечены не с улицы, все хорошо известны власти, по большей части давно с ней сотрудничают. То, о чем они могли сказать и что предложить – все уже сказано и предложено, что может добавить личное общение?.. Но вот у президента Токаева, похоже, нет лучшего варианта, кроме как реально начать имплементацию парламентской трехпартийности европейского типа, наполненной национальным (евразийского направления) экономическим патриотизмом. Во всяком случае, нам следовало бы самым решительным образом поддержать нового президента именно в этом направлении, другой шанс может еще долго не предоставиться.

EXCLUSIVE . KZ . «Не спрашивайте, что Казахстан может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для Казахстана?» — В казахстанском обществе идет мощный запрос на перемены. Прежний негласный общественный договор, когда общество в обмен на стабильность позволяло государству воровать, уже исчерпал свой ресурс. Общество бессознательно хочет более активно участвовать в предстоящем переделе собственности и влияния. До сих пор государство лениво и не очень пристально собирало налоги, а народ не очень добросовестно их платил. Воровство в обмен на обман. Так за долгие годы сформировалась теневая экономика, огромная армия самозанятых и параллельная неформальная система сдержек и противовесов, эдакий «Казахстан 2» в виде большой зоны, вполне себе живущей по понятиям, очень избирательно соответствующим официальному законодательству. Но однажды весенним вечером все изменилось и мы проснулись в другой стране. Триггером стало заявление Елбасы о своем переезде в библиотеку и, хотя, его влияние по-прежнему огромно, в сознании сотен тысяч, а может и миллионов сработал переключатель.

LITER . KZ . «Абаев о встрече Зеленского и Путина: Пока рано говорить о конкретных перспективах» — Министр информации и общественного развития РК Даурен АБАЕВ в программе «Открытый диалог» прокомментировал готовность Елбасы предоставить площадку для переговоров глав Российской Федерации и Украины. По словам Абаева, пока рано говорить о конкретных перспективах, ведь речь идет со сложном дипломатическом вопросе. «Пока рано говорить о конкретных перспективах. Конфликт двух народов и стран за эти несколько лет оброс агрессивной риторикой, в одночасье решить эту проблему нельзя. Однако все понимают, что ситуацию нужно менять«, — сказал он.

KAPITAL . KZ . «Ерболат Досаев рассказал о создании общего финрынка для ЕАЭС» — Депутаты мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств — членов ЕАЭС в сфере финансового рынка». «Создание общего финансового рынка предусматривает обеспечение взаимного признания лицензий в банковском, страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг, недискриминационного доступа на финансовые рынки, совершенствование государственного регулирования и осуществление контроля и надзора на финансовых рынках», — пояснил глава Нацбанка Ерболат ДОСАЕВ, представляя законопроект. Он еще раз подчеркнул, что принятый законопроект не предполагает создания единой валюты внутри ЕАЭС — «В договоре прямо прописано: идея создания экономического союза не предполагает создание валютного союза! Это означает, что создание единого валютного союза и единой валюты в соглашении не предусмотрено».

PLATON . ASIA . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «День теңге. Со слезами на глазах» — Сегодня профессиональный праздник финансистов, поводом для которого стало введение национальной валюты. Социальные сети и СМИ заполнятся поздравлениями и дежурными публикациями, а рестораны и питейные заведения – корпоративными вечеринками. А о самом виновнике торжества все хором забывают. Между тем, судя по состоянию экономики и табло обменников, тенге на сегодня скорее не именинник, а потерпевший.

CAMONITOR . KZ . «Ислам и казахи: состоялось ли нравственное возрождение нации?» — С началом перестройки мы стали ругать атеизм за то, что он привел к «нравственной деградации нации», и активно ратовать за свободу совести и вероисповедания. Последнее мы сегодня получили в полном объеме. Но можно ли теперь, спустя почти 30 лет после обретения независимости, говорить о том, что растущая религиозность улучшила нравственную атмосферу в нашем обществе? Действительно ли она помогла возродить духовные ценности казахов?

REZONANS . KZ . «Кто мы в ВТО?» — О том, насколько результативна для нашей страны будет предстоящая в будущем году в Казахстане министерская конференция Всемирной торговой организации, при том, что экспорт нашей страны в подавляющем объеме сырьевой, шла речь в депутатском запросе на имя главы Кабмина Айкына КОНУРОВА, который он озвучил на очередном пленарном заседании Мажилиса. Второй запрос от коммунистов на имя главы Нацбанка адресовала депутат Ирина СМИРНОВА. Она отметила необходимость ужесточения требований к банкам, которые выдают кредиты неплатежеспособным заемщикам, что фактически привело к кредитному дефолту населения. Так, Айкын Конуров в запросе просит просчитать, так сказать, «рентабельность» предстоящего в Казахстане форума ВТО. По его мнению, отдача от такого дорогостоящего мероприятия будет незначительной. И для таких сомнений есть и аргументы и факты.

CARAVAN . KZ . «Вице-министр культуры и спорта РК Уркен БИСАКАЕВ: «Дайте нам время!»» — Граждане Китая, приезжая в Нур-Султан, идут на шопинг в крытый рынок “Артем”, где продаются вещи made in China, а детей вице-министра культуры и спорта чуть не выгнала из гостиницы на Алаколе татешка-администратор. Об этих и других реалиях отечественного туристического рынка нам рассказал вице-министр культуры и спорта РК Уркен БИСАКАЕВ.

«“Гости в шоке!”, — эксперты о том, в каком состоянии здание Союза художников Казахстана» — Тусклый свет в коридоре едва освещает стены с потрескавшейся серой штукатуркой. Вижу обшарпанный пол. На лестничных клетках – разбитые окна. Повсюду пыль, окурки, мусор. Ощущение, что нахожусь в доме, который вот-вот пойдет под снос… Только это – действующее здание Союза художников Казахстана. Знаменитый на всю страну храм искусства. И находится он в самом центре Алматы, на пересечении улиц Панфилова – Айтеке би! Как рассказали его обитатели – художники, арендаторы – проблем здесь накопилось выше крыши, но почему-то владельцы здания закрывают на них глаза.

«Куда в России ушли бесплатные лекарства, предназначенные для казахстанских онкобольных» — Бесплатные лекарства, предназначенные для казахстанских онкобольных, обнаружены на черном рынке России. Дорогостоящие препараты, которые государство закупило для лечения пациентов в стационарах, там можно купить в Интернете за полцены. В минздраве РК намерены узнать, откуда произошла утечка, и передать материалы в Генеральную прокуратуру.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ – «Акимы областей занимаются формализмом и очковтирательством» — Некоторые акимы, неминуемо, потеряют свои кресла. Почему? Акимы областей самоустранились по многим другим аспектам. Новые времена требуют новых подходов в сфере диалога с населением, решения наболевших социальных проблем регионов, развития инфраструктуры регионов. Повышение благосостояния граждан регионов является базовым условием социального развития нашей страны. К большому сожалению, акимы областей не занимаются социальными вопросами. Они бегают за призрачными цифрами регионального валового продукта, бюджета области и т.д. Акимы областей занимаются формализмом и очковтирательством. Это факт.

EXPRESS — K . KZ . Эльдар НУРУЛЛИН – «Аким ты был, аким ты и остался» — На днях в прокат вышла комедия Нуртаса АДАМБАЯ «Аким», в которой можно разглядеть некоторые характерные черты и даже целые типажи этой категории госслужащих. Задумался: а какие типажи акимов известны лично мне? И вот что из этого получилось… Аким-болашакер, Аким, измученный нарзаном, Аким-шоумен, Аким-первооткрыватель, Аким-контролер, Аким-счетовод, Аким-юморист, Аким – крестный отец, Аким-ниндзя.

FORBES . KZ . «Разворуют ли пенсионный фонд частные управляющие компании?» — Оздоровив портфель финансовых инструментов ЕНПФ, правительство рассматривает возможность вывода на пенсионный рынок нескольких игроков в виде компаний по управлению пенсионными активами (КУПА). Но однозначного решения пока нет, да и нужна ли такая реформа вкладчикам пенсионного фонда?

TENGRINEWS . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «О нашем совковом способе решения всех проблем» — Вы замечали, сколько у нас выходов из стадионов, офисов, магазинов? Если подсчитать, то очень много. Причем в каждом входе/выходе по несколько дверей. Когда мы строим, вроде учитываем количество людей, которое потом будет посещать эти строения. Потом торжественно сдаем эти объекты, аким, ключи, оркестр. Все как полагается. Но как только все это завершается, все двери наглухо закрываются и оставляется только одна-две. И все. Плюс стрелка, указывающая именно на ту дверь, в которую следует тебе входить. Остальные тоже – на замок или цепь.

INFORMBURO . KZ . «Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице» — Когда у казахского языка будет окончательный алфавит на латинской графике? Казахстанцы уже видели несколько вариантов, и каждый раз это вызывало либо смех, либо критику. Программа перехода на латиницу в стране утверждена, её реализуют до 2025 года. Переход есть, а инструмента, для того чтобы перейти, нет. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил изменить предыдущий вариант алфавита.

AZATTYQ . ORG . «Жители Темиртау говорят об экологическом бедствии» — В Темиртау, городе с высоким уровнем загрязнения воздуха, общественность вновь говорит об экологическом бедствии и необходимости принять меры по улучшению ситуации. Власти уповают на новый экологический кодекс, который еще не принят, но якобы может помочь в борьбе с загрязнением.

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