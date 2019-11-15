НПО призвали власти Казахстана на постоянной основе финансировать центры поддержки семьи

Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Председатель правления ОЮЛ (объединения юридических лиц) «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова призвала государство на постоянной основе финансировать ресурсные центры поддержки семьи, которые должны оставаться под управлением неправительственных организаций (НПО), передает корреспондент агентства.

«Где мы в настоящее время найдем независимое финансирование? Вот я как руководитель, который возглавлял более 20 лет НПО, каждый месяц пишу куда-то заявку, чтобы хоть как-то профинансировать телефон «150», который не поддерживает государство, а данные и статистику всегда берут у нас. Без обязательного государственного финансирования всю уже созданную инфраструктуру поддержки семьи просто потеряем. Но исполнителями госзаказа должны оставаться НПО», — сказала Байсакова в ходе пресс-ланча по итогам социального пилотного проекта «Открытие центров ресурсной поддержки семьи «Бакытты отбасы» в Алматы в пятницу.

Накануне запуска проекта, продолжила эксперт, у НПО была встреча в Верховном суде.

«Как раз именно Верховный суд выступал в качестве заявителей этой темы. Они, наверное, думали, что мы скажем спасибо, расхвалим проект, подзаработаем и тому подобное. Но когда речь зашла о самом проекте, мы сказали, что сомневаемся в необходимости семейных судов. Они тогда прямо опешили. Не ожидали, что мы – исполнители заказа – можем еще им что-то возражать. И одна из рекомендаций нашего проекта – еще раз скрупулезно рассмотреть вопрос необходимости специализированных семейных судов. Главное, чтобы из этого суда не выпали несовершеннолетние», — отметила Байсакова.

Что касается несовершеннолетних, заметила директор общественного фонда (ОФ) «Детский фонд Казахстана», эксперт проекта Эльвира Ватлина, то здесь уместно привести соответствующую статистику.

«По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры, за девять месяцев текущего года несовершеннолетними совершено 2148 уголовных правонарушений, из них лицами женского пола 143. По возрасту от 14 до 25 лет – 460 преступлений, из которых тяжкие – 114, от 16 до 17 лет – 1623, тяжкие – 360. Количество осужденных несовершеннолетних 294, в отношении 325 человек уголовные дела прекращены», — подчеркнула эксперт.

Тревожная ситуация, дополнила директор ОФ, по суицидам.

«За девять месяцев текущего года как совершеннолетними, так и несовершеннолетними совершено 2916 суицидов. Из них на долю несовершеннолетних приходится 130, из которых лицами мужского пола – 85, лицами женского пола – 45. Подростками от пяти до 14 лет совершено 35 суицидов, от 15 до 17 лет – 50, девушками от пяти до 14 лет – 16, от 15 до 17 лет – 29», — привела цифры Ватлина.

По ее мнению, эта статистика свидетельствует о неблагополучии в семье, одной из основных причин которого являются разводы.

Нам нужно обязать государство содержать и развивать институт семьи как ячейки общества, конкретизировала Байсакова.

«Все говорят, Родина начинается с семьи. Поэтому властям нужно создать условия, чтобы семья была в центре государственных интересов. Я хочу быть хорошей семьей, но дайте мне возможности и условия, чтобы я всегда оставалась хорошей семьей», — уточнила она.

При этом, по ее мнению, Казахстан медленно, но верно движется в правильном направлении.

«Те же опекунские семьи. Сколько мы шишек себе набили, пока все это пробивали. Но мы заставили государство оказывать постоянную финансовую поддержку таким семьям. Но теперь органам опеки надо строго отслеживать, какие условия в опекунских семьях созданы для детей», — предлагает спикер.

Она отметила, что не удалось найти хороших специалистов в Атырау за Т130 тыс., где они просят среднюю зарплату в Т270 тыс.

«Мы не можем найти хорошего медиатора, который за Т130 тыс. в месяц будет сидеть в кабинете и с утра до вечера принимать людей. Поэтому в сельской местности и нет ресурсных центров, потому что нет соответствующих специалистов. Все они в городах сосредоточены», — заключила Байсакова.

Напомним, проект начался 1 июня 2019 года и должен завершиться 29 ноября 2019 года. На реализацию проекта было выделено Т300 млн.