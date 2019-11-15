Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более 3 тыс. скотокрадов состоят на полицейском учете в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Из задержанных в текущем году за кражи скота 1696 лиц 678 ранее уже совершали кражи. В настоящее время на оперативных учетах полиции состоят 3387 скотокрадов», — сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Казахстана Сагат Мадиев.

По его словам, скотокрады зачастую вновь совершают хищения с целью возмещения ущерба.

«В целом, благодаря принимаемым мерам, за последние пять лет за совершение краж скота было задержано 11 тыс. преступников, в том числе 1,5 тыс. в группе лиц», — добавил он.

Также Мадиев отметил, что в результате принимаемого МВД комплекса превентивных мер «есть динамика снижения краж скота».

«Анализ криминогенной обстановки свидетельствует, что за последние пять лет по республике отмечается снижение краж скота с 8 тыс. до 3,7 тыс. или на 60%. Из похищенных 91 тыс. голов скота, владельцам возвращено 42,5 тыс. (46,6%)», — сказал он.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно указывал на необходимость ужесточения наказания за скотокрадство.

Министерством внутренних дел выработана отдельная норма за совершение краж скота – «скотокрадство», которая внесена в законопроект по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В настоящее время проект закона находится на рассмотрении мажилиса.