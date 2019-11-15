Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Почти Т3 млрд просят выделить в 2019-2022 годы власти Шымкента на обеспечение работы акима, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Как стало известно агентству, в общей сложности за четыре года по бюджетной программе «Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы» акимат Шымкента просит выделить Т2 945 333 тыс.: Т435 615 тыс. в 2019 году, Т957 326 тыс. в 2020 году, Т768 585 тыс. в 2021 году и Т783 807 тыс. в 2022 году.

Расходы распределены между двумя бюджетными подпрограммами.

В рамках подпрограммы «За счет трансфертов из республиканского бюджета» с формулировкой «В связи внесением изменений в ППРК №1193 от 31 декабря 2015 года, дополнительная потребность фонда оплаты труда 102 единиц внештатных работников, осуществляющих техническое обслуживание» шымкентский акимат просит выделить в 2020 году Т24 223 тыс. Остальные средства с формулировкой «Расходы направлены на содержание административных государственных служащих и внештатных работников, осуществляющих техническое обслуживание для максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач, также, приобретение прочих запасов и основных средств, оплата коммунальных услуг, содержание здании, обслуживание и ремонт прочих основных средств» власти Шымкента запросили в рамках подпрограммы «За счет средств местного бюджета».