Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ – Т110,4 млрд просят в 2019-2023 годы на развитие транспортной инфраструктуры Нур-Султана, передает корреспондент агентства.

Выделение Т110 426 961 300 по бюджетной программе «Развитие транспортной инфраструктуры» предусматривает финансирование в следующих размерах: Т42 012 052,3 тыс. в 2019 году, Т32 191 425 тыс. в 2020 году, Т28 518 984 тыс. в 2021 году, Т3 314 300 тыс. в 2022 году и Т4 390 200 тыс. в 2023 году.

Столичные власти планируют Т22 792 822 600 потратить из местного бюджета, а Т87 634 138 700 получить в 2019-2021 годы в виде трансфертов из республиканского бюджета.

В акимате Нур-Султана заявляют, что за счет выделения указанных средств удастся добиться увеличения доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в 2019 году до 76,5%, в 2020 году до 77%, в 2021 году до 77,5%, и в 2022 году до 80%.