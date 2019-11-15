Вопрос финансирования реализации ЦУР в Казахстане ставится преждевременно

Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Вопрос финансирования реализации целей устойчивого развития (ЦУР) ОНН в Казахстане ставится преждевременно, считает директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев.

«Как у нас это понимается? Мы финансируем здравоохранение, образование, а вот есть ЦУР, реализацию которых тоже надо финансировать, необходимо посчитать, сколько денег нам нужно привлечь, частных и государственных, чтобы достичь этих замечательных целей. На самом деле, у любой программы есть цели, ЦУР – это просто новое измерение в той системе финансирования, которое у нас есть, а не что-то сепаратное. Между тем постановка вопроса о финансировании ЦУР – актуальна, но несколько преждевременна, и опережает другой вопрос: а насколько у нас эффективно действующее финансирование», — сказал Ошакбаев в кулуарах I регионального саммита по вопросам ЦУР в Казахстане.

По словам эксперта, в Казахстане есть реальные проблемы с качеством планирования, с качеством исполнения, с тем, что тот или иной проект должен иметь адекватную стоимость.

«Ну, допустим, давайте привлечем дополнительные средства на образование – здорово же. А если посмотрим на действующие проекты, то увидим, что какая-то часть средств уходит очень не дисперсно, что наблюдается, скажем, большой разрыв в финансировании «Назарбаев интеллектуальных школ» и обычных сельских. Какой смысл заливать еще деньги в емкость, которая протекает, где мало прозрачности, большие риски коррупции и мало понятных индикаторов, как мы тратим? То есть бюджет, получается, мало ориентированный на результат», — полагает Ошакбаев.

Экономист считает, что нужна иная постановка вопроса: а мы реально преследуем эти ЦУР? Здесь, отмечает он, есть определенное заблуждение, что в Казахстане все хорошо с реализацией ЦУР: мол, 70% их реализуется.

«На самом деле, 70% – это то, насколько задачи, сформулированные в ЦУР, звучат в наших программных документах. Но при этом мы не спустились на уровень индикаторов, что есть самое полезное, важное, та прикладная часть, которая нам так необходима. Например, есть ЦУР №11 «Устойчивые города», в которую включена задача сделать воздух в городах чистым. Как мы будем мерить? Мы не используем международные индикаторы, мы не знаем текущий уровень. Соответственно, когда предлагается вкладывать средства в чистоту воздуха или же в реализацию ЦУР, не сделав эту важную фундаментальную работу, это звучит несколько поверхностно», — заявляет Ошакбаев.

Если же говорить о реализации ЦУР, эксперт говорит, что настало время модернизировать национальный механизм, когда ЦУР поделены на пять групп, которые возглавляют министры, и правительство этим очень гордится.

«Но вы посмотрите, сколько за последний год поменялось руководителей этих групп. Нужна здоровая политизация, вопросы достижения ЦУР должны стать частью нашей внутриполитической дискуссии, иначе саммит мне напоминает междусобойчик между правительством и международными организациями», — резюмирует эксперт.

В ходе саммита первый вице-премьер РК – министр финансов РК Алихан Смаилов заявил, что «по нашим расчетам, порядка 80% ЦУР включены в стратегические документы Казахстана. (…) Приоритет – определение ряда проектов и ресурсов по реализации ЦУР, расходование бюджета и привлечение частного сектора».

В свою очередь вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев привел даже конкретные цифры.

«Порядка $120 млрд – такова сумма ряда проектов в различный регионах, министерствах, и свыше 20% этих проектов направлены на реализацию ЦУР. Нужно быть более конкретными, задавать прицельный KPI программ. Это большой вызов, учитывая, что у всего мира есть понимание, что существует пробел в финансировании этих инициатив», — сказал, в частности, Мадиев.

По оценке принимавшей участие в работе саммита экс-президента Кыргызстана, активиста в области ЦУР Розы Отунбаевой, ежегодно дефицит в средствах, необходимых на реализацию ЦУР в мировом масштабе, составляет $400 млрд.

ЦУР представляют собой комплексный универсальный свод целей и индикаторов до 2030 года, состоящие из 17 пунктов, принятых на уровне ООН в 2015 году. ЦУР направлены на повышение качества жизни граждан, социально-экономическое развитие и экологическую устойчивость государств.