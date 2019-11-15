Вопрос о переезде Национального банка из Алматы в Нур-Султан обсуждается – Бахмутова

Алматы. 15 ноября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Вопрос о переезде Национального банка в Нур-Султан обсуждается, заявила глава Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова.

«Вопрос о переезде Национального банка в столицу обсуждается. Сегодня, вы слышали, аким Алматы высказался за то, чтобы Алматы оставался финансовым центром, а Ерболат Аскарбекович (Досаев, глава Нацбанка – КазТАГ) парировал тем, что здесь остается достаточно финансовых институтов, даже международных», — сказала Бахмутова корреспонденту МИА КазТАГ в кулуарах конгресса финансистов Казахстана в пятницу в Алматы.

По ее словам, диалог между будущим регулятором и Национальным банком должен быть оперативным, потому что вся финансовая отчетность будет поступать «в одно окно» – Нацбанк. С одной стороны, отметила она, это хорошо для рынка, с другой – пользователем этой информации будет являться вновь создаваемое агентство по регулированию финансового рынка, и хотелось бы, добавила глава АФК, чтобы процессы отладки не отяготились дислокациями.

«Это – консолидированная позиция финансового сообщества. Например, после IQR Нацбанк должен будет предпринимать какие-то действия, и мы не хотим, чтобы процесс осложнялся какими-то передислокациями», — резюмировала Бахмутова.