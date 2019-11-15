Вопрос введения налогов на безналичные переводы требует тщательной проработки – Токаев

Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ – По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, вопрос введения налогов на безналичные переводы требует тщательной проработки, передает корреспондент агентства.

«На совещании (в Акмолинской области – КазТАГ) президент высказался и по поводу возможного введения налогов на безналичные переводы. Этот вопрос очень волнует общество в последние дни, так как благодаря своему удобству система моментальных переводов некоторых банков становится все более популярной среди населения. Глава государства подчеркнул, что проблема требует тщательной проработки государственными органами. По этой причине президент дал поручение снять вопрос с повестки дня», — сообщил на своей странице в социальной сети помощник президента Маулен Ашимбаев.

Напомним, ранее вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что часть электронных денежных переводов, которые с помощью банков совершают казахстанцы, должна облагаться налогом, так как приносит доход.

Позже депутат мажилиса парламента Азат Перуашев потребовал отменить введение налогообложения на операции по платежным картам, а 14 ноября первый заместитель премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов пояснил, что возглавляемое им ведомство не планирует взимать дополнительные платежи или налоги от безналичных переводов.

«В связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкости и удобства использования такие системы мгновенных переводов, как Kaspi, получают все большую популярность у населения и бизнеса. Министерство финансов РК понимает, что рост безналичных платежей способствует снижению теневой экономики. Хочу отметить, что минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов, тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц», — говорится в комментарии Смаилова относительно безналичных переводов населения, распространенном пресс-службой минфина в четверг.