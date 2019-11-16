Доллар подорожал в обменниках Алматы и Шымкента, в Нур-Султане курс не изменился

Алматы. 16 ноября. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Алматы и Шымкента, в Нур-Султане курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388,3, а продажи – Т389,3.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 388,3, а продают по Т389,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388,4, а продажи – Т389,3.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т388,07.