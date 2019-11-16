Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе, севере, востоке и в горах юго-восточной части республики местами пройдет снег. Местами ожидаются усиление ветра, гололед, туман и низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура днем -5-7, ночью -21-23.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +3+5, ночью 0,-2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура днем +9+11, ночью -1+1.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем -5-10, ночью -20-25.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +1+6, ночью 0-5.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем +7+12, ночью -3+2.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +1+6, -1-6.

В Северо-Казахстанской области местами – низовая метель, днем местами – гололед, усиление ветра на большей части 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем 0-5, ночью -10-15.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. Днем -12-17, ночю -22-27.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в горах и предгорьях ожидается снег. Днем +3+8, ночью -7-12.

амиВ Костанайской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, мест – гололед, низовая метель. Днем -3+2, -6-11.

В Атырауской области местами – туман. Днем +4+9, -2-7.

В Западно-Казахстанской области местами – туман. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Актюбинской области местами – туман. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Карагандинской области местами – туман. Днем -5-10, ночю -13-18.

«В ближайшие трое суток на горных реках республики будут наблюдаться калебания водности. На реках северной половины республики продолжится охлаждение водной поверхности и усиление ледообразования», — добавили синоптики.