Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ — Дефицит в 93 тыс. руководителей прогнозируют в Казахстане к 2025 году прогнозируют эксперты АО «Центр развития трудовых ресурсов» (АО «ЦРТР»).

«К 2025 году в Казахстане прогнозируется увеличение численности населения до 19,8 млн, из них рабочая сила будет составлять 9,8 млн человек. При этом, по прогнозам экспертов ЦРТР, в республике предполагается развитие дефицита руководителей и специалистов средней и высшей квалификации по некоторым направлениям деятельности. (…) Повышение потребности в руководителях ожидается в связи с планируемым ростом бизнеса и предпринимательства. К 2025 году нехватка специалистов на руководящих должностях составит порядка 93 тыс. человек, из которых около 50 тыс. придется на долю малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении, распространенном управлением по информационному продвижению и PR АО «ЦРТР» в пятницу.

Согласно прогнозу, ожидается дефицит операторов оборудования средней квалификации (227 тыс. человек), а также работников сферы услуг и продаж (210 тыс. человек), среди специалистов высшего уровня дефицит предположительно коснется ключевых для технологического роста отраслей: информация и связь, профессиональная, научая и техническая деятельность, образование.

Кроме того, ввиду планируемой технологической модернизации отраслей и цифровизации экономики, ожидается сокращение на 31% (на 530 тыс. рабочих мест) низкоквалифицированных рабочих мест, не требующих профессионального образования, из-за чего возникнет избыток неквалифицированной рабочей силы в размере около 424 тыс. человек.

Также, по данным ЦРТР, ожидается избыток специалистов высшего и среднего уровня (341 тыс. человек) и кадров в сельском хозяйстве (238 тыс. человек), включая как фермеров и рабочих сельского хозяйства, так и неквалифицированных рабочих.

«Учитывая прогнозируемые нехватку и избыток специалистов в различных отраслях, для обеспечения экономики качественной рабочей силой и сохранения ее роста необходимо развивать навыки и компетенции всех категорий рабочей силы. Для развития навыков и компетенций молодых людей, которые должны пополнить ряды рабочей силы, необходимо развитие и совершенствование системы профориентации, благодаря которой учащимся будет проще определиться с будущей профессией и выбрать соответствующий образовательный путь», — следует из сообщения.

По словам руководителя проектного офиса социально-трудовой сферы ЦРТР Ерасыла Жуманбаева, «развитие национальной системы квалификаций позволит наиболее эффективно оптимизировать содержание обучающих курсов системы образования с требованиями работодателей».

«Потому необходимо продолжать и как можно быстрее развивать эту систему», — сказал он.

Однако, по данным ЦРТР, проблема обучения во многом касается и действующей рабочей силы.

«Для развития навыков и компетенций наемных работников необходимо развитие и продвижение системы непрерывного обучения с привлечением работодателей, самих работников и организаций образования», — следует из сообщения.

Жуманбаев отметил, что «на сегодняшний день в Казахстане, по заключению анализа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), работодатели в частном секторе недостаточно активно предлагают своим сотрудникам пройти обучение».

«Например, в 2017 году только 28% работодателей предложили пройти обучение своим работникам. В целом, ежегодно лишь 3,4% наемных работников в Казахстане проходят обучение, переподготовку или курсы повышения квалификации», — подчеркнул он.

В то же время, по данным ЦРТР, в Казахстане наблюдается несоответствие квалификаций самостоятельно занятых граждан занимаемым должностям.

«Так, 42% (порядка 882 тыс. человек) самозанятых не имеют профессионального образования. При этом четверть из них занимают средне- и высококвалифицированные рабочие места. Доля самостоятельно занятых с высшим образованием составляет 22%. При этом лишь 9% самозанятых работают на высококвалифицированных рабочих местах, а остальные 13% из числа самостоятельно занятых с высшим образованием занимают средне- и низкоквалифицированные рабочие места. Это говорит о нерациональном использовании имеющихся навыков и образования», — следует из сообщения.

Кроме того, среди безработных не имеют профессионального образования только 30%.

«Для каждой из этих групп населения необходим свой подход к работе. Ведь зависимости от уровня образования, опыта работы и возраста их потребности, возможности и проблемные зоны сильно различаются», — рассказал директор департамента прогнозирования трудовых ресурсов ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Например, по данным ЦРТР, для молодежи в возрасте 15-34 года с профессиональным образованием необходима помощь в трудоустройстве в соответствии с их навыками, либо возможность расширения этих навыков для качественного трудоустройства.

«Для граждан в возрасте 35-64 года необходимы программы повышения квалификации и переподготовки, чтобы они могли вновь влиться в состав рабочей силы. А для людей без профессионального образования необходима поддержка в получении средней или высокой квалификации», — добавили в ЦРТР.

По словам Жуманбаева, «реализация задачи по повышению качества трудовых ресурсов предполагает выстраивание системы непрерывной подготовки, ключевым элементом которой является профессиональное обучение и переобучение взрослого населения на краткосрочных курсах, которое может осуществляться как в учебных центрах и организациях образования, так и на рабочем месте, с отрывом и без отрыва от производства».

«Возможность для взрослого населения получить подготовку, переподготовку, повысить квалификацию путем краткосрочного профессионального обучения в значительной степени способствует доступу к более качественной и оплачиваемой занятости и повышению реальных доходов населения», — резюмировали в ЦРТР.