Нур-Султан. 17 ноября. КазТАГ — Демонстрирующий на видео несколько видов оружия житель Нур-Султана задержан, сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП).

«14 ноября в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где молодой человек демонстрирует несколько видов оружия. Полицейские незамедлительно отреагировали, изучив видео, полицейскими были приняты необходимые меры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 24-летний местный житель», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, установлены и задержаны мужчина, снимавший данный ролик и водитель.

«Проводится досудебное расследование по статье 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РК.

Ранее в социальных сетях было распространено видео, на котором молодой человек демонстрирует оружие, похожее на боевой и травматический пистолеты, а также на боевой автомат.