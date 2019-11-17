Нур-Султан. 17 ноября. КазТАГ — Команда Казахстана по футболу одержала победу над сборной Сан-Марино, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Сборная Казахстана в рамках квалификации Чемпионата Европы-2020 на выезде одержала победу над сборной Сан-Марино. С первых минут Казахстан принялся осаждать владения Симоне Бенедеттини. На второй минуте игры Зайнутдинов мог открыть счет, но голкипер Сан-Марино совершил красивый сейв и спас свою команду. Быстрый гол все же состоялся. На 6-й минуте последовала длинная передача на Яна Вороговского, который сделал выверенный пас на Зайнутдинова, Бактиеру оставалось лишь не промахнуться с хорошей позиции — 0:1. На 23-й минуте Гафуржан Суюмбаев оказался в выгодной позиции и сильным ударом прошил оборону Сан-Марино. Так счет стал 0:2. Через четыре минуты Исламхан сделал хороший кросс с фланга, на который откликнулся Алексей Щеткин. Плотный удар нашего нападающего и Бенедеттини пришлось вынимать мяч из сети в третий раз», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Матч завершил победой сборной Казахстана, которая позволила команде набрать 10 очков в отборе.

«19 ноября в заключительном матче квалификации ЧЕ нас ждет выездная игра против сборной Шотландии», — добавили в комитете.