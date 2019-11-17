Алматы. 17 ноября. КазТАГ — Алматы и Москва подписали меморандум о сотрудничестве на 2020 – 2023 годы, передает ТАСС.

«Между акиматом Алматы и правительством Москвы подписан меморандум о сотрудничестве на 2020 — 2023 годы. Документ определяет двусторонние отношения в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве», — сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Уточняется, что со стороны властей Алматы меморандум подписал заместитель акима города Ержан Бабакумаров. Со стороны правительства столицы России — министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

«Товарооборот Алматы с Россией по итогам 2018 года достиг $4,7 млрд. При этом товарооборот Москвы с Казахстаном составляет $4 млрд», — сказал Генконсул России в Алматы Евгений Бобров.

Он отметил, что Москва и Алматы играют ключевую роль в сотрудничестве России и Казахстана.

«Важную роль в укреплении дальнейшего сотрудничества между нашими городами играют регулярные обменные визиты, встречи и переговоры между делегациями местной администрации, деловых кругов и творческой интеллигенции», — заключил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.