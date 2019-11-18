Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Арсенал оружия нашли в багажнике внедорожника на казахстанско-российской границе, сообщает пресс-служба пограничной службы (ПС) КНБ Казахстана.

«Вчера в пункте пропуска «Жанажол» на участке Петропавловского пограничного отряда в ходе пограничного контроля задержан 48-летний российский гражданин, следовавший из РФ в РК на автомашине Toyota Land Cruiser 200. Причиной задержания послужил целый арсенал оружия, найденный в багажном отделе при досмотре», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По информации погранслужбы, в багажнике были найдены гладкоствольное ружье Remington 870 express с колиматорным прицелом, гладкоствольное ружье TG-2 калибра 366 ТКМ, 49 патронов 12 калибра, 62 патрона 366 калибра, два магазина; травматический пистолет Grandpayer Т-10 калибра 10х22, 18 травматических патронов и еще два магазина.

«Задержанный вместе с грузом передан сотрудникам РОП Мамлютского района», — уточнили в ПС КНБ РК.