Арсенал оружия нашли в багажнике внедорожника на казахстанско-российской границе

Новости 74 0
Возможна ли столичная реабилитация Алматы? Возможна ли столичная реабилитация Алматы?
3655

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Арсенал оружия нашли в багажнике внедорожника на казахстанско-российской границе, сообщает пресс-служба пограничной службы (ПС) КНБ Казахстана.

«Вчера в пункте пропуска «Жанажол» на участке Петропавловского пограничного отряда в ходе пограничного контроля задержан 48-летний российский гражданин, следовавший из РФ в РК на автомашине Toyota Land Cruiser 200. Причиной задержания послужил целый арсенал оружия, найденный в багажном отделе при досмотре», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По информации погранслужбы, в багажнике были найдены гладкоствольное ружье Remington 870 express с колиматорным прицелом, гладкоствольное ружье TG-2 калибра 366 ТКМ, 49 патронов 12 калибра, 62 патрона 366 калибра, два магазина; травматический пистолет Grandpayer Т-10 калибра 10х22, 18 травматических патронов и еще два магазина.

«Задержанный вместе с грузом передан сотрудникам РОП Мамлютского района», — уточнили в ПС КНБ РК.

Похожие материалы:

  1. Вооруженная группа в масках атаковала таджикскую погранзаставу на границе с Узбекистаном
  2. Вирус высокопатогенного гриппа нашли у дикой птицы в приграничном с Казахстаном регионе РФ
  3. На 10% выросло с начала 2019 года число совместных казахстанско-российских предприятий
  4. На 64 уязвимых в террористическом отношении объектах Туркестанской области нашли нарушения
  5. Демонстрирующий на видео несколько видов оружия житель Нур-Султана задержан

Новости партнеров

Загрузка...