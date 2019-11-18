Ряд вице-министров и замакимов накажут из-за роста цен на продтовары в Казахстане

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Ряд вице-министров и заместителей акимов накажут из-за роста цен на продовольственные товары в Казахстане, сообщает корреспондент агентства.

«Поручаю канцелярии премьер-министра подготовить в трехдневный срок представлении о привлечении к дисциплинарной ответственности вице-министров сельского хозяйства, национальной экономики, торговли и интеграции, заместителей акимов городов Шымкент и Алматы, Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Жамбылской областей, отвечающих за контроль над ценами на продовольственные товары», — сказал премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства в понедельник.

Также глава правительства поручил создать рабочую группу, которая в течение недели должна выработать конкретный пакет краткосрочных и среднесрочных мер по стабилизации цен на социально значимые товары. Работу группы возглавит вице-премьер Роман Скляр.

Привлечение к ответственности замакимов поддержал в своем выступлении и министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«Предлагаю привлечь к ответственности на уровне заместителей акимов. Акиматы были наделены функцией по регулированию цен на социально значимые товары, однако ими данная функция не используется (…) При анализе межрегиональных поставок товаров мы столкнулись с тем, что акиматы не знают, что производится в их регионах и что откуда завозится», — заявил глава МТИ.

Вместе с этим, он перечислил ряд причин, по которым растут цены на продукты питания.

«Одной из основных причин роста цен остается наличие на продовольственном рынке большого количества дистрибьюторов с разными торговыми наценками, это приводит к увеличению цен. Вторая причина – увеличение экспортного объема. К примеру, в текущем году гречка подорожала вследствие сокращения посевных площадей в Казахстане, кроме того, в России наблюдается рост цен в связи с минимальным урожаем. Рост цен на рис наблюдается в связи с возросшим спросом на казахстанский рис со стороны Узбекистана и Туркменистана», — сообщил Султанов.

Оказывает давление на рост цен и открытость торговых границ в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Корреляция цен по большинству товаров составляет более 90% в связи с открытостью торговых границ в рамках ЕАЭС, за ростом цен в России растут и наши цены. По всем продтоварам цены существенно выше наших, что толкает внутриказахстанские цены вверх», — считает министр.

Для сдерживания цен он предложил активизировать работу стабилизационных фондов.

«Объем продтоваров в стабфондах составляет всего 45 тыс. тонн, это менее 3% от потребности населения. Для полноценного воздействия на ценообразование на продтовары необходимо увеличить закуп стабфондов до 15-20% от потребности населения», — полагает Султанов.

Кроме того, по его словам, существуют альтернативные механизмы воздействия на цены.

«Во-первых, так называемая «оборотная схема»: займы торговым сетям со встречными обязательствами реализации социально значимых продтоваров по фиксированной цене. В текущем году она реализуется в четырех пилотных регионах. В Алматы заключен договор на Т1,5 млрд с ТОО «Магнум», но до сих пор не утверждены региональные правила, что ставит под угрозу работу акимата по стабилизации цен. В Нур-Султане, Кызылорде и Костанае, несмотря на имеющиеся бюджетные средства, до сих пор не заключены договоры с сетями, акиматами не проводится реальная работа по снижению цен», — еще раз подчеркнул глава МТИ некачественную работу на местах.

Бороться с перекупщиками он предлагает и через создание современной инфраструктуры торговли и хранения товаров.

«В Караганде завершается строительство оптово-распределительного центра, который будут предоставлять услуги производителям по хранению, упаковке, сбыту и транспортировке продуктов питания. Это опыт необходимо изучить», — добавил Султанов.

По данным МИТ, с начала года пороговые значения цен на социально значимые продовольственные товары выросли более чем на 15% во всех регионах Казахстана. Наибольший рост цен наблюдается по гречневой крупе (62,9%), рису (32,3%), муке (27,8%). В разрезе регионов наиболее высокий рост цен зафиксирован в Шымкенте, Кызылорде, Туркестане, Алматы, Кокшетау, Петропавловске, Актобе и Таразе. Вместе с этим в течение октября-ноября отмечено снижение цен на подсолнечное масло (0,4%), картофель (3,4%), морковь (4,5%).