Олжас Тулеуов: 64% сельчанок в Казахстане не удовлетворены жизнью в аулах

Интервью 75 0
Неудовлетворенность от жизни увеличивает вероятность переезда на 15,1%

Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Как свидетельствуют результаты исследования Центра исследований прикладной экономики (AERC) «Экономические возможности сельских женщин для включения в экономическую повестку правительства в качестве отдельной категории социально уязвимого населения», в рамках которого опрошены 1424 жительниц села, 64% сельчанок в Казахстане не удовлетворены жизнью в аулах. Данное исследование и стало главной темой интервью корреспондента МИА КазТАГ с управляющим директором AERC Олжасом Тулеуовым.

***

— Какие из регионов Казахстана оказались самыми привлекательными для казахстанских женщин, причем, до такой степени, что некоторые никуда не хотят уезжать?

Олжас Тулеуов— Сразу отмечу, что наибольшая доля тех, кто не испытывают желания уехать из села зафиксирована в Туркестанской области (85%). При этом нет полной ясности, какие факторы оказались доминирующими: то, что сейчас в регионе идет активное строительство, ментальность или иные причины.

— Вместе с тем есть регионы, откуда женщины очень хотят уехать…

«Нур Отан» – партия Елбасы, а президент - Токаев… «Нур Отан» – партия Елбасы, а президент - Токаев…
11709

— Безусловно, есть. Например, больше половины (51,6%) женщин Жамбылской области, 42,5% из Павлодарской области и 46,4% из Западно-Казахстанской области хотели бы переехать из своих регионов.

— Что их останавливает?

— Как показало исследование, в другие регионы хотят переехать больше, чем в пределах своей области. Из тех, кто хотел бы сменить место жительства, больше всего потенциальных внутренних мигрантов: 9,7% респонденток хотели бы переехать куда-то в пределах своего региона, 19,2% – в другой регион. Причем, самыми привлекательными направлениями внутри страны считаются города Алматы и Нур-Султан, а около 4% опрошенных хотели бы переехать в другую страну. Самое популярное направление – Россия, тогда как основным сдерживающим фактором является отсутствие накоплений.

— Чем казахстанские женщины в основном недовольны?

— Большинство, а это 64% опрошенных, кто настроены уехать, объясняют это неудовлетворенностью условиями жизни на селе. Результаты опроса показывают, что каждая третья женщина, живущая на селе, желает поменять место жительства. Однако лишь 4% женщин среди тех, кто желает переехать, приняли окончательное решение. Как отмечают респондентки глубинных интервью, часто сдерживающими факторами оказываются финансовое положение семьи и отсутствие достаточных накоплений.

— Имеются ли какие-то парадоксальные наблюдения, которые выявило исследование?

Политическая польза ЧМ-2018 для России – очевидна Политическая польза ЧМ-2018 для России – очевидна
12738

— Конечно, имеются. Так социальное самочувствие женщин, желающих переехать, заметно отличается от жительниц села, желающих остаться. 42,2% нежелающих и лишь 38,8% желающих переехать полностью удовлетворены жизнью. В то же время большинство женщин, обдумывающих переезд, считают, что их материальное положение улучшится. А вот среди женщин, желающих остаться в селе, наибольшая доля тех, кто считают, что их материальное положение останется прежним.

— И какие основные факторы вынуждают женщин к переезду?

— Основываясь на полученных данных, AERC провел регрессионный анализ. Результаты анализа показали, что такие факторы, как возраст, наличие насилия в семье, неудовлетворенность от жизни, вид семейного дохода, вид деятельности, наличие хобби, семейный статус и уровень образования являются определяющими факторами миграции у сельских женщин. Притом статистически доказано, что неудовлетворенность от жизни увеличивает вероятность переезда на 15,1%. Насилие в семье также играет немаловажную роль при возникновении желания переезда. Этот фактор повышает вероятность миграции на 11,5%.

— Как возраст, уровень образования и семейное положение влияют на желание женщин покинуть насиженные места?

— Достаточно сильно. В ходе анализа подтверждена гипотеза, что молодое поколение является более мобильным и зачастую легче решается на переезд. С каждым прибавленным одним годом жизни вероятность того, что женщина захочет переехать, понижается на 0,6%. Напротив, уровень образования показал положительную взаимосвязь с желанием переехать. К примеру, у женщин с высшим образованием на 13% выше вероятность переезда в отличии от женщин со средним образованием. Семейный статус также влияет на вероятность переезда. Например, у незамужних женщин вероятность переезда на 19,7% выше по сравнению с вдовами.

Кто есть кто в оппозиции и при власти? Кто есть кто в оппозиции и при власти?
1943

— Какие результаты показало исследование по таким факторам, как «вид деятельности» и «вид семейного дохода»?

— Честно говоря, весьма и весьма примечательные. Женщины, работающие в бюджетной организации или частной сфере, домохозяйки и студенты менее склонны к переезду в отличие от самозанятых и безработных. Это может объясняться тем, что безработные жительницы села надеются устроиться на работу в городе. Кроме того, в семьях, где один из супругов выезжает, работает или торгует в городе, вероятность переезда значительно выше по сравнению с семьями с иными видами заработка.

— Благодарим Вас за ответы на наши вопросы!

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в Нур-Султане и четырех областях
  2. При традиционной системе образования в РК ребенок травмировался из-за «двоек»
  3. Штормовые предупреждения объявлены на ближайшие три дня в Нур-Султане и четырех областях
  4. Штормовые предупреждения объявлены на среду в Нур-Султане и трех областях
  5. Запасы подземных вод пытаются уничтожать в Казахстане, считают в мажилисе

Новости партнеров

Загрузка...