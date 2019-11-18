Олжас Тулеуов: 64% сельчанок в Казахстане не удовлетворены жизнью в аулах

Неудовлетворенность от жизни увеличивает вероятность переезда на 15,1%

Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Как свидетельствуют результаты исследования Центра исследований прикладной экономики (AERC) «Экономические возможности сельских женщин для включения в экономическую повестку правительства в качестве отдельной категории социально уязвимого населения», в рамках которого опрошены 1424 жительниц села, 64% сельчанок в Казахстане не удовлетворены жизнью в аулах. Данное исследование и стало главной темой интервью корреспондента МИА КазТАГ с управляющим директором AERC Олжасом Тулеуовым.

***

— Какие из регионов Казахстана оказались самыми привлекательными для казахстанских женщин, причем, до такой степени, что некоторые никуда не хотят уезжать?

— Сразу отмечу, что наибольшая доля тех, кто не испытывают желания уехать из села зафиксирована в Туркестанской области (85%). При этом нет полной ясности, какие факторы оказались доминирующими: то, что сейчас в регионе идет активное строительство, ментальность или иные причины.

— Вместе с тем есть регионы, откуда женщины очень хотят уехать…

— Безусловно, есть. Например, больше половины (51,6%) женщин Жамбылской области, 42,5% из Павлодарской области и 46,4% из Западно-Казахстанской области хотели бы переехать из своих регионов.

— Что их останавливает?

— Как показало исследование, в другие регионы хотят переехать больше, чем в пределах своей области. Из тех, кто хотел бы сменить место жительства, больше всего потенциальных внутренних мигрантов: 9,7% респонденток хотели бы переехать куда-то в пределах своего региона, 19,2% – в другой регион. Причем, самыми привлекательными направлениями внутри страны считаются города Алматы и Нур-Султан, а около 4% опрошенных хотели бы переехать в другую страну. Самое популярное направление – Россия, тогда как основным сдерживающим фактором является отсутствие накоплений.

— Чем казахстанские женщины в основном недовольны?

— Большинство, а это 64% опрошенных, кто настроены уехать, объясняют это неудовлетворенностью условиями жизни на селе. Результаты опроса показывают, что каждая третья женщина, живущая на селе, желает поменять место жительства. Однако лишь 4% женщин среди тех, кто желает переехать, приняли окончательное решение. Как отмечают респондентки глубинных интервью, часто сдерживающими факторами оказываются финансовое положение семьи и отсутствие достаточных накоплений.

— Имеются ли какие-то парадоксальные наблюдения, которые выявило исследование?

— Конечно, имеются. Так социальное самочувствие женщин, желающих переехать, заметно отличается от жительниц села, желающих остаться. 42,2% нежелающих и лишь 38,8% желающих переехать полностью удовлетворены жизнью. В то же время большинство женщин, обдумывающих переезд, считают, что их материальное положение улучшится. А вот среди женщин, желающих остаться в селе, наибольшая доля тех, кто считают, что их материальное положение останется прежним.

— И какие основные факторы вынуждают женщин к переезду?

— Основываясь на полученных данных, AERC провел регрессионный анализ. Результаты анализа показали, что такие факторы, как возраст, наличие насилия в семье, неудовлетворенность от жизни, вид семейного дохода, вид деятельности, наличие хобби, семейный статус и уровень образования являются определяющими факторами миграции у сельских женщин. Притом статистически доказано, что неудовлетворенность от жизни увеличивает вероятность переезда на 15,1%. Насилие в семье также играет немаловажную роль при возникновении желания переезда. Этот фактор повышает вероятность миграции на 11,5%.

— Как возраст, уровень образования и семейное положение влияют на желание женщин покинуть насиженные места?

— Достаточно сильно. В ходе анализа подтверждена гипотеза, что молодое поколение является более мобильным и зачастую легче решается на переезд. С каждым прибавленным одним годом жизни вероятность того, что женщина захочет переехать, понижается на 0,6%. Напротив, уровень образования показал положительную взаимосвязь с желанием переехать. К примеру, у женщин с высшим образованием на 13% выше вероятность переезда в отличии от женщин со средним образованием. Семейный статус также влияет на вероятность переезда. Например, у незамужних женщин вероятность переезда на 19,7% выше по сравнению с вдовами.

— Какие результаты показало исследование по таким факторам, как «вид деятельности» и «вид семейного дохода»?

— Честно говоря, весьма и весьма примечательные. Женщины, работающие в бюджетной организации или частной сфере, домохозяйки и студенты менее склонны к переезду в отличие от самозанятых и безработных. Это может объясняться тем, что безработные жительницы села надеются устроиться на работу в городе. Кроме того, в семьях, где один из супругов выезжает, работает или торгует в городе, вероятность переезда значительно выше по сравнению с семьями с иными видами заработка.

— Благодарим Вас за ответы на наши вопросы!

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.