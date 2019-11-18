Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Темпы ввода жилья снизились почти на 36% за январь-октябрь в Нур-Султане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«Наибольший объем жилья за эти годы введен в городах Нур-Султан (6 млн кв.м), Алматы (5,5 млн кв.м), Мангистауской (3 млн кв.м) и Актюбинской (2,4 млн кв.м) областях. Годовой план по Республике составляет 13 млн кв.м. Стоит отметить, что по итогам 10 месяцев наблюдается снижение темпов ввода жилья по городу Нур-Султан на 35,8%, что может повлиять на достижение запланированных объемов», — сообщил Атамкулов на заседании правительства в понедельник.

По данным МИИР, при доведенном плане на 2019 год для Нур-Султана 2,7 млн кв.м ожидаемый ввод составляет 1,7 млн кв.м жилья.

«С начала года за счет инвестиций более 900 тыс. кв.м введено в эксплуатацию. До конца текущего года в рамках программы («Нұрлы жер» – КазТАГ) мы планируем также сдать жилье общей площадью 653 тыс. кв.м», — сказал заместитель акима Нур-Султана Нурлан Нуркенов, отвечая на уточняющие вопросы премьер-министра Аскара Мамина.