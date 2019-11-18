Бюджетный кредит на Т240 млрд просят выделить на замену ветхих сетей теплоснабжения в РК

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. На замену ветхих сетей предлагается направить Т240 млрд в рамках механизма бюджетного кредитования, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

«3 381 км сетей являются ветхими, то есть нуждаются в реконструкции. Предлагается на замену ветхих сетей направить Т240 млрд в рамках механизма бюджетного кредитования», — сказал Атамкулов на заседании правительства в понедельник.

По его словам, третья задача новой программы «Нұрлы жер», разработанной на 2020-2025 годы, направлена на модернизацию и развитию сферы ЖКХ.

«Протяженность сетей теплоснабжения по Казахстану составляет 11 511 км, средний износ которых – 60%», — отметил министр.