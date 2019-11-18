Льготные займы на Т1 трлн выдал казахстанцам «Жилстройсбербанк» с 2017 года

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Льготные займы на Т1 трлн выдало казахстанцам АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (ЖССБК) с 2017 года, передает корреспондент агентства.

«По направлению системы жилищных строительных сбережений за 2017 год – 10 месяцев 2019 года населению выдано 108,6 тыс. льготных займов на общую сумму Т1 трлн, из них в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» выдано 19,1 тыс. займов на сумму Т145,3 млрд», — сообщил в понедельник на заседании правительства председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов.

По его словам, на сегодняшний день в системе ЖССБК числится 1,5 млн договоров с суммой накоплений свыше Т732 млрд. С 2005 года финансовым учреждением выдано 214,4 тыс. займов на Т1,6 трлн.

«С июля текущего года реализуется программа льготного ипотечного кредитования для многодетных и малообеспеченных семей под 2% годовых. На сегодня в «Жилстройсбербанк» поступило 4650 заявок на общую сумму Т47 млрд, из них выдано 3250 займов на Т33 млрд. До конца текущего года будет выдано 5 тыс. займов на общую сумму Т50 млрд», — сказал руководитель холдинга.

Он добавил, что начиная с 2020 года ежегодный план выдачи составит не менее 10 тыс. займов.

«По направлению субсидирования коммерческой ипотеки для населения Казахстанской ипотечной компанией (КИК) одобрены заявки на общую сумму Т36,2 млрд», — отметил Арифханов.

По его словам, что это позволило удешевить для 3,5 тыс. казахстанцев ежемесячные ипотечные платежи на 30%.

«По направлению субсидирования кредитов частных застройщиков с начала реализации данного направления, с июня 2017 года фондом «Даму» подписаны к субсидированию проекты на общую сумму Т99,8 млрд. Стоимость коммерческих кредитов для строительных компаний была удешевлена в среднем на 50%. При этом, половина построенного частными застройщиками жилья реализуется вкладчикам «Жилстройсбербанка» и участникам программы «7-20-25» по фиксированным ценам», — рассказал глава НУХ.

Он добавил, что 50% жилья реализуется в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актау по фиксированным ценам до Т260 тыс., в остальных регионах – до Т220 тыс. По заключенным договорам выплачено субсидий на Т3,3 млрд.

«По направлению долевого жилищного строительства Фондом гарантирования при общем плане Т90,3 млрд одобрены проекты на Т146,9 млрд», — сообщил Арифханов.

Он отметил, что эта мера позволила защитить вклады населения на приобретение 10,4 тыс. квартир на коммерческом рынке.