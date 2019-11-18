Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. «Лестницу доступности жилья» решили внедрить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В рамках первой задачи (государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы – КазТАГ) «Реализация единой жилищной политики» внедряется лестница доступности жилья. Определяющим фактором станут доходы населения», — сообщил в понедельник на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

На самой низшей «ступени» данной «лестницы» МИИР разместил очередников, имеющих доходы до размера одного прожиточного минимума на члена семьи – Т29,7 тыс. К данной категории отнесли детей-сирот, инвалидов I и II групп, пенсионеров. Им, по словам министра, будет предоставляться арендное жилье без выкупа.

«Программа «Бақытты отбасы» будет по-прежнему доступна очередникам (многодетные, неполные и семьи с детьми-инвалидами), имеющим доходы до двух прожиточных минимумов (Т59,4 тыс. – КазТАГ)», — так охарактеризовал размещенных на «второй» ступени «лестницы доступности жилья» министр.

Очередники, имеющие доходы до 3,1 прожиточных минимумов, то есть Т92 тыс., по его словам, могут претендовать на кредитное жилье акиматов по программе «5-20-25». На третьей «ступени» лестницы разместились военнослужащие, бюджетники, госслужащие.

«Для граждан с доходами свыше 3,1 прожиточного минимума доступна программа «7-20-25», — охарактеризовал четвертую ступень «лестницы жилья» докладчик.

На пятой, самой высокой ступени «жилищной лестницы» разместили граждан, имеющих доходы свыше пяти прожиточных минимумов, или зарабатывающих Т148,5 тыс. Эта категория граждан, по словам главы МИИР, сможет воспользоваться существующими рыночными продуктами «Баспана-хит» Национального банка, «Орда» Казахстанской ипотечной кампании, «Свой дом» «Жилстройсбербанка» для приобретения первичного и вторичного жилья.

«В программу (жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы – КазТАГ) интегрированы вопросы тепло-водоснабжения и водоотведения, модернизации коммунального сектора, ремонта домов из государственных программ инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и развития регионов до 2020 года», — отметил министр.

Он добавил, что целью новой программы является повышение доступности и комфорта жилья и развитие жилищной инфраструктуры.

«Программа включает пять задач: реализация единой жилищной политики, рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения, модернизация и развитие жилищно- коммунального сектора, капитальный ремонт и реновация жилищного фонда, совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», — резюмировал Атамкулов.