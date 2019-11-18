Снег и резкое похолодание ожидаются в Акмолинской области в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ — Снег и резкое похолодание ожидаются в Акмолинской области 19-21 ноября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«19 ноября в Акмолинской области ночью на большей части, днем местами ожидается снег. Местами туман, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с. 19-21 ноября в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от -15-20 до -25-30», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-95%.