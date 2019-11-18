Казахстан и Узбекистан приняли дорожную карту по активизации сельхозсотрудничества

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Казахстан и Узбекистан приняли дорожную карту по активизации сельскохозяйственного сотрудничества, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«В присутствии главы правительства (Аскара Мамина – КазТАГ) министры сельского хозяйства двух стран подписали дорожную карту по активизации сотрудничества между РК и РУ в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу. Документ предусматривает меры по развитию взаимодействия в 2019-2024 годы в сферах сельскохозяйственной науки, производства, сертификации, торговли, цифровизации, ветеринарии и животноводства, карантина растений», — говорится в распространенном в понедельник сообщении по итогам визита главы минсельхоза Узбекистана Жамшида Ходжаева в Казахстан.

Премьер Мамин в ходе встречи отметил наличие существенного потенциала для наращивания взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса, совместной реализации инвестиционных проектов и выхода на рынки третьих стран.

«За девять месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельхозсырья между РК и РУ составил порядка $770 млн. Основной объем экспорта Казахстана в Узбекистан приходится на пшеницу и меслин, муку пшеничную или пшенично-ржаную, семена подсолнечника, сахар, крупный рогатый скот, пшеничные отходы. Узбекистан в основном экспортирует в Казахстан вишню и черешню, свежий виноград, абрикосы, томаты, персики, хурму, овощи», — сказано в сообщении.