Почти Т2 млрд пени списали физлицам в рамках налоговой амнистии в Казахстане

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Почти Т2 млрд пени списали физическим лицам в Казахстане в рамках налоговой амнистии при уплате ими в бюджет основного долга, передает корреспондент агентства.

«По состоянию на 31 октября 2019 года списана пеня по 424 925 физическим лицам, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере Т10,2 млрд и списана пеня на сумму Т1,96 млрд», — сообщил в понедельник в СЦК директор департамента налоговой методологии комитета государственных доходов министерства финансов Жанибек Нуржанов.

По его словам, по состоянию на начало 2019 года количество физлиц, имеющих задолженность и возможность воспользоваться акцией по списанию пени при условии погашения основной суммы задолженности, составило порядка 1,4 млн человек с суммой задолженности Т13,9 млрд и с суммой пени Т6,3 млрд.

«В разрезе регионов наибольшее количество физических лиц, по которым списана пеня, приходится на город Алматы – 87 128 физических лиц, Туркестанскую область – 37 721 физических лиц и город Шымкент – 36 657 физических лиц. Наименьшее количество физических лиц приходится на Кызылординкую область – 8675 физилиц, Северо-Казахстанскую область – 5705 физлиц и Западно-Казахстанскую область – 5655 физлиц», — отметил спикер.

Рейтинг регионов по списанным наибольшим суммам возглавил Алматы с Т931 млн, затем следует Павлодарская область с Т169,4 млн, замыкает тройку Алматинская область с Т119,9 млн списанных пеней. Наименьшая сумма пени списана в Атырауской области – Т32,7 млн, ЗКО – Т29 млн, Восточно-Казахстанская область – Т22,6 млн.

«Осталось меньше двух месяцев по данной акции», — отметил Нуржанов.