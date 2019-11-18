В 20 раз планируется поднять базовые ставки налога на неиспользуемые сельхозземли в РК

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. В 20 раз планируется поднять базовые ставки налога на неиспользуемые сельхозземли в Казахстане, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«Во исполнение поручения главы государства в настоящее время разработан и проходит процедуру согласования законопроект, который предусматривает (…) увеличение в 20 раз базовых ставок налога на неиспользуемые сельхозземли. На сегодняшний день областные маслихаты имеют право до 10 раз поднимать сельхозналог на неиспользуемые земли. (…) Увеличение налога начинает бить по карману, и он волей не волей уже сам добровольно возвращает земли в государственную собственность», — сказал Омаров на брифинге в СЦК в понедельник.

Также новым законопроектом предусмотрено сокращение этапов проверки и сроков возврата неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения с трех лет до одного года. Еще одно нововведение законопроекта – внедрение профилактического контроля за использованием земель на основе данных космического мониторинга земель без посещения субъектов контроля и автоматизация процедуры уведомления субъекта проверки путем SMS-сообщений.

«Мы уверены, что проводимая министерством работа по автоматизации процессов контроля над использованием сельскохозяйственных земель позволить нам выполнить поручение главы государства о проведении до конца 2020 года аудита (инвентаризации) сельхозземель в установленные сроки без привлечения бюджетных средств и человеческих ресурсов», — заверил Омаров.

Напомним, в начале сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель у «латифундистов».

14 ноября на совещании по развитию Акмолинской области Токаев раскритиковал чиновников, которые решили спустить на тормозах его поручение изъять земли у латифундистов, которые не занимаются их культивацией.